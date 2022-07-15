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У полоні "ДНР" помер громадянин Британії

Представник британського уряду сказав, що міністерство закордонних справ "терміново розслідує" повідомлення про смерть Юрі
45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон, помер нібито через хворобу.
У полоні "ДНР" помер громадянин Британії Фото: time-news.net

Згідно з інформацією, яку його родина отримала від міністерства закордонних справ, Пол Юрі помер 5 днів тому.

Юрі був захоплений у полон на контрольно-пропускному пункті неподалік від Запоріжжя 25 квітня разом із 22-річним Діланом Хілі, британським волонтером. У самопроголошеній "ДНР" йому було висунуто звинувачення у скоєнні "найманської діяльності".

Дарія Морозова, яка обіймає посаду так званого уповноваженого з прав людини в "ДНР", повідомила в соціальних мережах, що Юрі страждав на діабет і мав проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою.

Вона сказала, що, "незважаючи на тяжкість злочину", Полу Юрі "було надано відповідну медичну допомогу. Однак, враховуючи діагнози та стрес, він помер 10 липня".

Представник британського уряду сказав, що міністерство закордонних справ "терміново розслідує" повідомлення про смерть Юрі, додавши, що "ми, очевидно, думаємо про його родину та друзів".

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15 07 2022 15:43
ТЕГИ: полон, днр
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