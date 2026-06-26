Зеленський: Україна повернула з полону понад 9500 громадян з початку повномасштабної війни

Лише за 2026 рік звільнено 1596 українців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону понад 9,5 тис. громадян, з них 1596 – у 2026 році.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у п'ятницю.

"Ми продовжуємо повертати людей із російського полону: сьогодні ще 160 військових удома. Майже всі вони були в полоні ще з 22-го року. Захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного й кожну – і військових, і цивільних, – хто досі в російській неволі", – сказав президент.

Зеленський подякував команді, яка займається перемовинами, та підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для України. Він зазначив, що наступальна активність українських сил на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість, зокрема, повернути своїх громадян з росії.

26 червня Україна та росія провели черговий етап обміну полоненими. З російської неволі повернулися 160 військовослужбовців, серед них 115 оборонців Маріуполя та 58 офіцерів. Попередній етап обміну відбувся 5 червня, коли в Україну повернулися 185 військових та один цивільний.