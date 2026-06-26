Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З російського полону повернулися ще 160 захисників України

26 червня 2026, 15:21
З російського полону повернулися ще 160 захисників України
t.me/V_Zelenskiy_official
Серед звільнених – військові, які перебували в неволі з 2022 року та захищали Маріуполь і "Азовсталь".

Додому з російського полону під час обміну повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

"Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року", – сказав президент.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що повернені входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ та морської піхоти.

Багато з повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, а також 115 оборонців Маріуполя, повідомили в Коордштабі. Також удома сім військовослужбовців, які відсвяткують День народження в червні, а у двох із повернених були Дні народження два дні тому.

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється