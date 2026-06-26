З російського полону повернулися ще 160 захисників України
Додому з російського полону під час обміну повернулися 160 українських військових. Усі були в полоні ще з 2022 року.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
"Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року", – сказав президент.
Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що повернені входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ та морської піхоти.
Багато з повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, а також 115 оборонців Маріуполя, повідомили в Коордштабі. Також удома сім військовослужбовців, які відсвяткують День народження в червні, а у двох із повернених були Дні народження два дні тому.