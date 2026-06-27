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Україна повернула з російського полону сімох цивільних

27 червня 2026, 18:01
Україна повернула з російського полону сімох цивільних
Фоот: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Їх повернення відбулося в межах гуманітарних домовленостей.

Додому повернулися семеро цивільних громадян України, які протягом кількох років незаконно утримувалися в росії. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

Їх звільнення стало результатом гуманітарної роботи українського омбудсмена у взаємодії з російською уповноваженою з прав людини.

Україна повернула з російського полону ще сімох цивільних громадян, яких рф незаконно утримувала з 2022 року.

За його словами, це результат прямої гуманітарної взаємодії з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, а також роботи Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повернутим українцям: від 35 до 66 років. Вони були незаконно затримані у 2022 році під час окупації територій Київської, Харківської, Запорізької, Луганської областей, а також Маріуполя.

Зокрема, частину з них затримали в Бучанському районі Київщини, де під час окупації російські війська вчиняли масові злочини. Один із звільнених, за словами Лубінця, був викрадений із власної домівки через те, що його сини служать у ЗСУ. Іншого затримали дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до підрозділу "Ангели Тайри" в Маріуполі.

Також у п‘ятницю з російського полону повернулися ще 160 захисників України.

 
Українаполон

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