Україна повернула з російського полону сімох цивільних

Їх повернення відбулося в межах гуманітарних домовленостей.

Додому повернулися семеро цивільних громадян України, які протягом кількох років незаконно утримувалися в росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

Їх звільнення стало результатом гуманітарної роботи українського омбудсмена у взаємодії з російською уповноваженою з прав людини.

Україна повернула з російського полону ще сімох цивільних громадян, яких рф незаконно утримувала з 2022 року.

За його словами, це результат прямої гуманітарної взаємодії з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, а також роботи Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повернутим українцям: від 35 до 66 років. Вони були незаконно затримані у 2022 році під час окупації територій Київської, Харківської, Запорізької, Луганської областей, а також Маріуполя.

Зокрема, частину з них затримали в Бучанському районі Київщини, де під час окупації російські війська вчиняли масові злочини. Один із звільнених, за словами Лубінця, був викрадений із власної домівки через те, що його сини служать у ЗСУ. Іншого затримали дорогою на роботу в день початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до підрозділу "Ангели Тайри" в Маріуполі.

Також у п‘ятницю з російського полону повернулися ще 160 захисників України.