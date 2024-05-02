Переговори про вступ України та Молдови до ЄС можуть початися вже в червні – президент Латвії

Він зазначив, що вступ України до ЄС може означати досить значні зміни в економіці блоку, зокрема в сільському господарстві.

Процес переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його вже в червні цього року.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє TV3.

Він зазначив, що вступ України до ЄС може означати досить значні зміни в економіці блоку, зокрема в сільському господарстві.

"Членство в ЄС також означає досить багато обов'язків, а в країні, яка зараз перебуває у стані війни, безсумнівно, не так просто проводити реформи або перетворення. Тому я думаю, що так, нам потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні про те, що ми починаємо переговори", - заявив президент Латвії.

Рінкевічс додав, що складними можуть виявитися питання, пов'язані з вимогами до охорони навколишнього середовища і реформуванням державного апарату.

"Так, нам потрібно почати говорити про конкретні речі, але ми повинні враховувати, що цей процес не буде легким, тому що буде дуже багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - підкреслив він.

З моменту подачі заявки на членство в ЄС 28 лютого 2022 року Україна демонструє тверду відданість виконанню всіх необхідних умов. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що інтеграція з Євросоюзом є одним із головних пріоритетів держави.