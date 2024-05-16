Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лідери ЄС засудили замах на Фіцо

16 травня 2024, 09:03
Лідери ЄС засудили замах на Фіцо
Фото: X (Twitter)
Вони підкреслили, що такі напади підривають демократію.

Лідери ЄС засудили замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, попередивши, що насильству "немає місця" в європейській політиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибоко шокований новиною про "боягузливий напад" на Фіцо.

Про це повідомляє The Guardian.

"Насильство не повинно існувати в європейській політиці", ‒ додав політик.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила його слова та засудила "підлий напад як на прем'єр-міністра, так і на демократію".

"Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію ‒ наше найцінніше спільне благо. Мої думки з прем'єр-міністром Фіцо і його сім'єю", ‒ сказала вона.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європа "знову стала свідком неприйнятних нападів на політичних представників".

У своїй заяві ліберальна політична група Renew вказала, що вона "дедалі більше стурбована зростаючою поляризацією в політичній сфері, підживлюваною екстремістськими ідеологіями, як лівого, так і правого спрямування".

"Цей клімат посиленого розколу закладає основу для середовища, де акти насильства стають більш ймовірними, а також помилково виправдовуються тими, хто прагне підривати і домінувати, а не брати участь і вести дебати", ‒ додали в групі.

У The Guardian додали, що стрілянина посилить напруженість напередодні червневих виборів у Європейський парламент. Джерела видання у Європейській комісії зазначили, що цей напад може призвести до подальшого розпалювання насильства на політичному ґрунті.

Зеленський назвав напад на словацького прем'єр-міністра жахливим і наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

Віцепремʼєр-міністр Словаччини Томаш Тараба стверджує, що операція голови уряду Роберта Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

На думку Тараби, "врешті Фіцо виживе, бо його життю нічого не загрожує".

Словацький віцепремʼєр розповів, що у політика стріляли з дуже близької відстані.

"Він отримав важке поранення — одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію", — сказав Тараба.

Нагадаємо, напад на Фіцо стався під час виїзного засідання уряду у Гандлові. Прем'єр підійшов до людей, аби привітатись із ними, і саме тоді пролунали кілька пострілів, після чого він впав на землю. Політика поранили в груди, живіт та кінцівки. Нападником виявився 71-річний поет Юрай Чинтула.
ФіцозамахЄвросоюз

Останні матеріали

Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється