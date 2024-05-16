Лідери ЄС засудили замах на Фіцо

Вони підкреслили, що такі напади підривають демократію.

Лідери ЄС засудили замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, попередивши, що насильству "немає місця" в європейській політиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що глибоко шокований новиною про "боягузливий напад" на Фіцо.

Про це повідомляє The Guardian.

"Насильство не повинно існувати в європейській політиці", ‒ додав політик.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила його слова та засудила "підлий напад як на прем'єр-міністра, так і на демократію".

"Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію ‒ наше найцінніше спільне благо. Мої думки з прем'єр-міністром Фіцо і його сім'єю", ‒ сказала вона.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європа "знову стала свідком неприйнятних нападів на політичних представників".

У своїй заяві ліберальна політична група Renew вказала, що вона "дедалі більше стурбована зростаючою поляризацією в політичній сфері, підживлюваною екстремістськими ідеологіями, як лівого, так і правого спрямування".

"Цей клімат посиленого розколу закладає основу для середовища, де акти насильства стають більш ймовірними, а також помилково виправдовуються тими, хто прагне підривати і домінувати, а не брати участь і вести дебати", ‒ додали в групі.

У The Guardian додали, що стрілянина посилить напруженість напередодні червневих виборів у Європейський парламент. Джерела видання у Європейській комісії зазначили, що цей напад може призвести до подальшого розпалювання насильства на політичному ґрунті.

Зеленський назвав напад на словацького прем'єр-міністра жахливим і наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

Віцепремʼєр-міністр Словаччини Томаш Тараба стверджує, що операція голови уряду Роберта Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

На думку Тараби, "врешті Фіцо виживе, бо його життю нічого не загрожує".

Словацький віцепремʼєр розповів, що у політика стріляли з дуже близької відстані.

"Він отримав важке поранення — одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію", — сказав Тараба.