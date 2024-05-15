Зеленський рішуче засудив замах на Фіцо

Зеленський побажав Фіцо одужання

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше в середу.

Про це він написав у X (Twitter).

Зеленський назвав напад на словацького прем'єр-міністра жахливим і наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

"Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини", – додав президент.

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває у "небезпеному для життя" стані.