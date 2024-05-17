Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Військова допомога США принесе реальні зміни на фронті в Україні – Держдеп

17 травня 2024, 08:55
Військова допомога США принесе реальні зміни на фронті в Україні – Держдеп
Фото: з вільних джерел
Військова допомога Сполучених Штатів матиме практичний результат.

Військова допомога Сполучених Штатів для України матиме практичний результат на полі бою.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми знаємо, що зараз складний час для України, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", – сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від росії та її подальших контрнаступів", – сказав заступник речника Держдепартаменту.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять додаткові 2 млрд доларів військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

СШАвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

Останні матеріали

Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється