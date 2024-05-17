Військова допомога США принесе реальні зміни на фронті в Україні – Держдеп

Військова допомога Сполучених Штатів матиме практичний результат.

Військова допомога Сполучених Штатів для України матиме практичний результат на полі бою.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми знаємо, що зараз складний час для України, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", – сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від росії та її подальших контрнаступів", – сказав заступник речника Держдепартаменту.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять додаткові 2 млрд доларів військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакету допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.