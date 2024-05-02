росіяни, які втекли за кордон, повертаються, щоб підтримати військову економіку путіна – Bloomberg

путін розглядає таку тенденцію як знак підтримки його політики, незалежно від реальних причин повернення росіян.

До мільйона росіян втекли за кордон у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зараз тисячі повертаються назад до росії, приносячи пропагандистські переваги диктатору владіміру путіну та стимулюючи воєнну економіку країни.

Про це пише Bloomberg.

На тлі продовження війни та чергового шестирічного терміну путіна при владі, багато росіян стоять перед вибором. Зіштовхнувшись з відмовами у продовженні посвідки на проживання, труднощами з переказом грошей за кордон, а також обмеженою кількістю країн, які все ще приймають їх, вони вирішують повернутися до рф.

Повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року спровокувало масову еміграцію з росії в масштабах, небачених з часів розпаду Радянського Союзу.

Багато хто виїхав, зокрема, через страх перед мобілізацією. Коли у вересні 2022 року путін віддав наказ про призов 300 тисяч резервістів, це спровокувало нову хвилю від'їзду сотень тисяч росіян.

Зараз відтік сповільнився. У червні кремль хвалився, що половина всіх, хто виїхав у перші дні, вже повернулися. За даними клієнтів однієї з московських компаній з переїзду "Фініон", приблизно 40%-45% тих, хто виїхав у 2022 році, повернулися в росію.

путін назвав повернення бізнесменів, підприємців і висококваліфікованих фахівців "хорошою тенденцією". російський диктатор розглядає це як знак підтримки його політики, незалежно від реальних причин їхнього повернення, і як доказ того, що у росіян є "почуття приналежності, розуміння того, що відбувається".

Історії повернення активно використовуються у пропаганді як підтвердження "русофобії" на Заході, каже науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія Тетяна Станова. За її словами, для путіна це має значення, тому що "підживлює його, дає додаткові докази того, що він був правий".

Тисячі росіян, які повертаються, також допомагають рф пережити санкції та досягти високих економічних показників. За оцінками Bloomberg Economics, зворотна міграція, ймовірно, додала від однієї п'ятої до однієї третини до 3,6% річного економічного зростання росії у 2023 році.

Проте працівники, які повертаються, становлять лише 0,3% від загальної кількості зайнятих. Це мало сприяє зменшенню гострого дефіциту на ринку праці, але підкреслює значний внесок тих, хто повертається, в економічну активність рф.

Для декого росія зараз пропонує навіть кращі можливості та умови праці, ніж до повномасштабної війни, оскільки країна намагається повернути “дефіцитних” фахівців.

Хоча оцінки кількості тих, хто виїхав, дуже різняться, економісти Альфа-банку в москві стверджують, що росія втратила близько 1,5% всієї своєї робочої сили в 2022 році, або приблизно 1,1 мільйона осіб. Хоча деякі росіяни виїхали до Європи, багато хто виїхав і до таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд та Індонезія - держав, які не приєдналися до США та їхніх союзників у запровадженні санкцій, а також до сусідніх колишніх радянських республік.