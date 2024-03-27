ООН за 2 місяці зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених

В звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року організація зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених.

Це найбільша кількість страт за весь час повномасштабного вторгнення.

Експерти ООН провели інтерв'ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, написано в звіті.

Українські військові розказали про жахливе ставлення в полоні росіян, неможливість спілкуватися з родинами та відсутність задовільного харчування і медичної допомоги.

російські військові катують полонених, застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом чи імітують його. Більше половини полонених пережили сексуальне насильство.

Дані підтверджують, що російська армія продовжує застосовувати раніше встановлені практики катувань, жорстокого поводження, смертей у полоні, тримання під вартою без зв'язку з зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.

"Окрім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період з грудня 2023 року до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох зі згаданих випадків", - йдеться в звіті.

ООН наводить дані про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими, які давали свідоцтва про катування і жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою.

Також звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України.

Мова йде про вбивства цивільних осіб, довільні затримання та обмеження свободи вираження поглядів.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні "залишається порівнянною з кількістю втрат за попередній період".

Раніше ООН писало, що більшість українських біженців мають намір повернутися, але їхня кількість зменшується.