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ПОЛІТИКА

Дослідження ООН: Більшість українських біженців мають намір повернутися, але їхня кількість зменшується

21 лютого 2024, 17:57
Дослідження ООН: Більшість українських біженців мають намір повернутися, але їхня кількість зменшується
Фото: з вільного доступу
Звіт УВКБ ООН ґрунтується на інтерв’ю, проведених у січні та лютому цього року, з майже 9 900 українськими біженцями, внутрішньо переміщеними особами.

В ООН заявляють, що більшість опитаних українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65% і 72% відповідно) все ще мають намір повернутися додому, однак їхня кількість все ж зменшується.

Про це йдеться в дослідженні Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За даними аналізу, частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася проти показників минулого року (з 77 до 65%), натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення (з 18 до 24%), а також тих, хто не має надії повернутися (з 5 до 11%). Аналогічна тенденція спостерігається і серед внутрішньо переміщених осіб.

Звіт УВКБ ООН ґрунтується на інтерв’ю, проведених у січні та лютому цього року, з майже 9 900 українськими біженцями, внутрішньо переміщеними особами. Опитані переселенці переважно називали небезпеку в Україні основним чинником, що гальмує їхнє повернення, тоді як іншими проблемами були брак економічних можливостей та житла.

Значна частка опитаних українських біженців (близько 59%) вказали, що їм доведеться повернутися додому, якщо вони й надалі стикатимуться з проблемами в країнах перебування, повʼязаними здебільшого з можливостями роботи та юридичним статусом.

Нині дедалі більше біженців час від часу приїжджають в Україну – майже 50% проти 39% минулого року, насамперед для відвідування членів сім’ї, але також щоб перевірити свою власність. В ООН вважають, що такі візити зрештою можуть сприяти повністю обґрунтованим рішенням про довгострокове повернення, коли цьому сприятимуть умови.

В ООН нагадують, що наразі майже 6,5 мільйона біженців з України шукають притулку по всьому світу і майже 3,7 мільйона людей залишаються вимушено переміщеними всередині країни.

Раніше ми писали, що можливі 20 мільйонів українців емігрують, якщо путін переможе в Україні.

ООНбіженцівійна в України

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