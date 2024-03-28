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Омбудсмен прокоментував звіт Моніторингової місії ООН про страту 32 українських військових у полоні рф

28 березня 2024, 19:55
Омбудсмен прокоментував звіт Моніторингової місії ООН про страту 32 українських військових у полоні рф
Омбудсмен Лубінець
Спостерігачі зафіксували один випадок смерті військовополоненого від перенесених тортур.

Звіт Моніторингової місії ООН підтверджує вчинення росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму дописі в Telegram-каналі.

За його словами, розповіді 60 нещодавно звільнених українських військовополонених, на яких зокрема базується звіт, підтвердили раніше зафіксовані факти широко поширених тортур та нелюдського поводження, а також умови тримання, які не відповідають нормам міжнародного права.

Лубінець окремо звернув увагу на такі моменти у звіті:

  • від початку грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року зафіксовано позасудові страти щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках, що значно більше, ніж за будь-який попередній період. Щодо трьох із цих випадків спостерігачі отримали незалежні підтвердження, зокрема свідчення очевидців;
  • українських військових катують як одразу після захоплення в полон, так і в місцях постійного утримання. Йдеться про жорстокі побиття, застосування електроструму, психологічне насильство, погрози розстрілом або його імітацію, сексуальне насильство;
  • більшість військовополонених розповіли, що їм не дозволяли спілкуватися зі своїми рідними, обмежували в харчуванні, позбавляли сну, не надавали медичної допомоги.
  • спостерігачі зафіксували один випадок смерті військовополоненого від перенесених тортур. 
ООНполоненівійна в Україніросія окупантилубінець

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