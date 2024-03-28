Омбудсмен прокоментував звіт Моніторингової місії ООН про страту 32 українських військових у полоні рф

Спостерігачі зафіксували один випадок смерті військовополоненого від перенесених тортур.

Звіт Моніторингової місії ООН підтверджує вчинення росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму дописі в Telegram-каналі.

За його словами, розповіді 60 нещодавно звільнених українських військовополонених, на яких зокрема базується звіт, підтвердили раніше зафіксовані факти широко поширених тортур та нелюдського поводження, а також умови тримання, які не відповідають нормам міжнародного права.

Лубінець окремо звернув увагу на такі моменти у звіті: