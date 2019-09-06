Порошенко особисто йде в Раду і не проти стати прем'єр-міністром

"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції"

П’ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборчий список своєї партії "Європейська солідарність" і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем’єр-міністром.

На уточнююче питання чи розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, п’ятий президент відповів ствердно, повідомляє "Громадське".

"Якщо ми переможемо на виборах, то - так", - сказав Порошенко.

Водночас, він не відповів "чи буде він особисто народним депутатом чи після виборів складе мандат".

"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представив першу десятку списку.

Також 9 червня партія "Слуга народу" Зеленського представила список політсили, члени якого йтимуть на парламентські вибори 21 липня.