ПОЛІТИКА НОВИНИП’ятий президент України Петро Порошенко очолив передвиборчий список своєї партії "Європейська солідарність" і, в разі перемоги на дострокових парламентських виборах, готовий стати прем’єр-міністром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко особисто йде в Раду і не проти стати прем'єр-міністром
"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції"
Фото:БПП
На уточнююче питання чи розглядає Порошенко можливість стати прем’єром, п’ятий президент відповів ствердно, повідомляє "Громадське".
"Якщо ми переможемо на виборах, то - так", - сказав Порошенко.
Водночас, він не відповів "чи буде він особисто народним депутатом чи після виборів складе мандат".
"Я твердо переконаний, що як лідер партії несу повну відповідальність і за дії партії і за дії фракції", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представив першу десятку списку.
Також 9 червня партія "Слуга народу" Зеленського представила список політсили, члени якого йтимуть на парламентські вибори 21 липня.
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