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Гриценко представив п'ятірку перших осіб списку своєї партії
Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представила перших осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради
Фото: з відкритих джерел
Список очолив лідер партії сам Гриценко, повідомляє "УП".
У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.
Також Гриценко заявив, що його партія не "є союзником обраного президента", але жодним чином "не в опозиції".
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10 06 2019 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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