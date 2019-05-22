ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Йдемо на вибори спільно з трьома партіями, - Гриценко
За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах
Фото: з відкритих джерел
"Громадянська позиція" йде на вибори спільно з партіями "Народний Контроль" (Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук), написав він у Facebook.
За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах.
Гриценко також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика, голову виконкому партії "Народний Контроль".
Читайте також: Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня
Додамо, партія "Самопоміч" піде на парламентські вибори самостійно. За словами Садового, щоб разом з Гриценком йти на вибори, він повинен вступити в "Самопоміч"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 05 2019 10:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент