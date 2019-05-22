Йдемо на вибори спільно з трьома партіями, - Гриценко За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями.

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"Громадянська позиція" йде на вибори спільно з партіями "Народний Контроль" (Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук), написав він у Facebook. За його словами, команда буде посилена професіоналами в ключових сферах. Гриценко також повідомив, що керівником центрального виборчого штабу об'єднання призначили Андрія Мисика, голову виконкому партії "Народний Контроль". Читайте також: Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня Додамо, партія "Самопоміч" піде на парламентські вибори самостійно. За словами Садового, щоб разом з Гриценком йти на вибори, він повинен вступити в "Самопоміч"

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