ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори на 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня
Підставою для розпуску Ради зазначено відсутність коаліції протягом більш ніж одного місяця (п.1 ч.2 ст.90 Конституції України)
Фото: Адміністрація Президента / Михайло Марків
Указ №303 / 2019 від 21 травня опубліковано на сайті АП.
Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена в кінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого вже в 2016 році в складі більшості залишилося менше 226 депутатів.
Однак офіційно про розпад коаліції не оголошувалося до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".
Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Верховної Ради.
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21 05 2019 17:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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