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Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня

Підставою для розпуску Ради зазначено відсутність коаліції протягом більш ніж одного місяця (п.1 ч.2 ст.90 Конституції України)
Президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори на 21 липня.
Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня Фото: Адміністрація Президента / Михайло Марків

Указ №303 / 2019 від 21 травня опубліковано на сайті АП.

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена в кінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого вже в 2016 році в складі більшості залишилося менше 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошувалося до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня оголосив про розпуск Верховної Ради.

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21 05 2019 17:42
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