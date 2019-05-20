Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду
"Шановні депутати, ви самі призначили інавгурацію на понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це означає, що вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальності за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. Зробіть відкриті списки!", - заявив Зеленський під час оголошення звернення до народу.
"У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що 20 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу, поклавши праву долоню на Пересопницьке Євангеліє.
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