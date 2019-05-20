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Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду

При цьому він закликав звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України і міністра оборони України
Новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.
Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko, AFP

"Шановні депутати, ви самі призначили інавгурацію на понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це означає, що вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальності за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. Зробіть відкриті списки!", - заявив Зеленський під час оголошення звернення до народу.

"У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що 20 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу, поклавши праву долоню на Пересопницьке Євангеліє.

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20 05 2019 10:43
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