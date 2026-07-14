Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

14 липня 2026, 15:01
Україна завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною
dpsu.gov.ua
Угода також має важливий євроінтеграційний вимір.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

Угоду підписали 3 лютого 2022 року у Києві. Ратифікація завершує внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання нею чинності.

Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка пояснив головне значення угоди: "Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні".

Угода також має важливий євроінтеграційний вимір – вона передбачає застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські правила походження. Це дозволить українським виробникам використовувати турецькі матеріали й комплектуючі, зберігаючи преференційне походження продукції для експорту до ЄС. За словами Качки, відтепер Україна зможе підійти до членства в ЄС вже з експортним досвідом, налагодженими партнерствами та логістикою.

ТуреччинаВерховна Радаторгівля

Останні матеріали

Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється