Україна завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

Угода також має важливий євроінтеграційний вимір.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

Угоду підписали 3 лютого 2022 року у Києві. Ратифікація завершує внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання нею чинності.

Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка пояснив головне значення угоди: "Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні".

Угода також має важливий євроінтеграційний вимір – вона передбачає застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські правила походження. Це дозволить українським виробникам використовувати турецькі матеріали й комплектуючі, зберігаючи преференційне походження продукції для експорту до ЄС. За словами Качки, відтепер Україна зможе підійти до членства в ЄС вже з експортним досвідом, налагодженими партнерствами та логістикою.