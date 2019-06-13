Зі списку партії Зеленського "Слуги народу" виключили вже сімох людей

З першої сотні виборчого списку партії "Слуга народу" виключили вже сімох людей

Раніше з нього виключили №33 Дмитра Співака, №41 Юрія Гусєва, №73 Ірину Панченко і №81 Вадима Гутцайта.

Про це свідчить оновлений перелік кандидатів, який оприлюднила партія, йдеться в LB.

Крім того, зі списку зникли №67 Наталія Богданова (начальниця відділу гендерної політики в Мінсоцполітики), №83 Роман Карбаджак (син голови Арцизької райради Юрія Карбаджака), №90 Ігор Чернюх (директор ПП "Плеймейт Україна").

Цікаво, що всередину списку потрапили дві нові людини - на №40 опинився Вадим Струневич (засновник і власник кількох компаній, серед яких "НППІ Київпроект", фонд "Еверест", ТОВ "Авто-Чок" та інші), а на №78 - Ольга Кавун.

Усього в список "Слуги народу" входить 201 кандидат.

Нагадаємо, напередодні партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

Додамо, що один з кандидатів від партії Зеленського передумав йти у Раду.

"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.

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