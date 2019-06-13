Зі списку партії Зеленського "Слуги народу" виключили вже сімох людей
Про це свідчить оновлений перелік кандидатів, який оприлюднила партія, йдеться в LB.
Крім того, зі списку зникли №67 Наталія Богданова (начальниця відділу гендерної політики в Мінсоцполітики), №83 Роман Карбаджак (син голови Арцизької райради Юрія Карбаджака), №90 Ігор Чернюх (директор ПП "Плеймейт Україна").
Цікаво, що всередину списку потрапили дві нові людини - на №40 опинився Вадим Струневич (засновник і власник кількох компаній, серед яких "НППІ Київпроект", фонд "Еверест", ТОВ "Авто-Чок" та інші), а на №78 - Ольга Кавун.
Усього в список "Слуги народу" входить 201 кандидат.
Нагадаємо, напередодні партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.
Додамо, що один з кандидатів від партії Зеленського передумав йти у Раду.
"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.
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