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Кандидат від партії Зеленського передумав йти у Раду

Співробітник телеканалу NewsOne Дмитро Співак, якого на з'їзді партії "Слуга народу" оголосили кандидатом в депутати під №33, заявив, що передумав балотуватися в парламент
За його словами, причин декілька.
Кандидат від партії Зеленського передумав йти у Раду Фото: t.me/PresidentZelenskij

"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак на сторінці у Facebook, йдеться в "УП".

Зокрема, через цькування, яке розгорнулося в соцмережах проти нього і його сім'ї і його публічної позиції, яку він кілька років відстоює з телеекранів.

"А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він

"Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися, як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкненому колу", - заявив ведучий телеканалу.

Він наголосив, що бачить своїм завданням робити все можливе, щоб "такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни".

Нагадаємо, за попередніми даними на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

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12 06 2019 11:31
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