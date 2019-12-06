Кандидат від партії Зеленського передумав йти у Раду
"Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак на сторінці у Facebook, йдеться в "УП".
Зокрема, через цькування, яке розгорнулося в соцмережах проти нього і його сім'ї і його публічної позиції, яку він кілька років відстоює з телеекранів.
"А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики президенту Зеленському та його партії", - додав він
"Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися, як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкненому колу", - заявив ведучий телеканалу.
Він наголосив, що бачить своїм завданням робити все можливе, щоб "такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни".
Нагадаємо, за попередніми даними на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
Читайте також: ЦВК попередила, що не встигає підготуватися до виборів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ