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За новим рейтингом партій у парламент можуть увійти п'ять партій

На позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос"
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології за період з 26 травня по 7 червня.
За новим рейтингом партій у парламент можуть увійти п Фото: з вільних джерел

Так, за президентську партію "Слуга народу" готові проголосувати 48,5% опитаних українців, які визначились з вибором, йдеться в "УП" з посиланням на опитування

 

Ще 11,8% респондентів висловили бажання проголосувати за політсилу "Опозиційна платформа – "За Життя", 8,1% – за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ("Європейська солідарність" - ред), 7,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та  5,6% – за партію "Голос".

 

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ТАБЛИЦЯ КМІС

 

Серед партій, які поки не долають необхідний 5% бар'єр опинилися "Сила і честь", за яку готові проголосувати  3,8% респондентів, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% та "Громадянська позиція" - 1,8%.

 

За інші вісім партій висловили бажання проголосувати менше ніж 1% виборців.

 

Зокрема, за партію "Опозиційний блок" - 0,9%, "Наші" - 0,7%, "Відродження" - 0,6%, "Обєднання "Самопоміч" - 0,6%, "Українська стратегія" - 0,5%, "Національний корпус" - 0,4%.

 

За інші партії готові проголосувати загалом  3,6%.

 

Повідомляється, що опитування було проведене методом особистого інтерв'ю.

 

Було опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

 

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

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10 06 2019 11:50
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