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"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах

"Ми всюди будемо боротися. Не ми придумали мажоритарку"
Партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває.
"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах Фото:"Українська правда"

"Коли ми почали глибоко вивчати матеріали справи, то з'ясувалося, що, незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатами по округах тих, хто не відповідає нашим принципам і підходам", - сказав глава партії Дмитро Разумков, повідомляє "Українська правда".

На з'їзді партія представила перших десять кандидатів на мажоритарних округах.

Зокрема, по 31 округу (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися Юрій Корявченков (кварталівець Юзік), по 25 округу (Дніпро) - блогер Максим Бужанський, по 94 округу в Київській області журналіст Олександр Дубинський.

За 201 округу в Києві буде балотуватися лікар-аннстезіолог Максим Перебийніс, і по 218 округу (Київ) Максим Гурін.

У той же час, керівник штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має намір виставити по округах, де будуть іти діючі народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський (БПП), Сергій Пашинський ( "Народний фронт"), кандидатів, які зможуть скласти їм конкуренцію і перемогти.

"У нас там розглядаються кандидати, які можуть поборотися з цими персонажами", - сказав він на брифінгу.

За його словами, аналогічна ситуація буде по 96-му округу Київської області проти Ярослава Москаленка ("Воля народу"), по округах в Одесі, Харкові.

"Ми всюди будемо боротися. Не ми придумали мажоритарку", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представляє першу десятку списку.

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09 06 2019 14:35
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