Із першої сотні "Слуги народу" вилетіли три кандидати

"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку"

Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - повідомляє прес-служба "Слуги народу" у Facebook.

Також в партії заявили, що результати постпраймеріз оприлюднять після наступного етапу з’їзду партії у липні.

Пізніше з'явилося повыдомлення, що зі списку виключили також Співака і Гутцайта.

"Інформуємо про нові зміни у списку партії "Слуга Народу". Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії", - сказано у повідомленні.

Раніше про відмову балотуватися до Верховної Ради Гутцайт написав у своєму Facebook раніше.

У прес-службі партії "Українській правді" відмовилися сказати, яку кількість кандидатів наразі виключили зі списку "Слуги народу", оприлюденому на з'їзді 9 червня.

Нагадаємо, що кандидат від партії Зеленського передумав йти у Раду. "Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.