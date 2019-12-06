Із першої сотні "Слуги народу" вилетіли три кандидати
"Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку", - повідомляє прес-служба "Слуги народу" у Facebook.
Також в партії заявили, що результати постпраймеріз оприлюднять після наступного етапу з’їзду партії у липні.
Пізніше з'явилося повыдомлення, що зі списку виключили також Співака і Гутцайта.
"Інформуємо про нові зміни у списку партії "Слуга Народу". Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії", - сказано у повідомленні.
Раніше про відмову балотуватися до Верховної Ради Гутцайт написав у своєму Facebook раніше.
У прес-службі партії "Українській правді" відмовилися сказати, яку кількість кандидатів наразі виключили зі списку "Слуги народу", оприлюденому на з'їзді 9 червня.
Нагадаємо, що кандидат від партії Зеленського передумав йти у Раду. "Я ухвалив для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент", - заявив Співак.
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