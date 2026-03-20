У Будапешті затриманому українцю зробили примусову ін'єкцію під час допиту – ЗМІ

Угорські агенти служби безпеки зробили примусову ін'єкцію одному з працівників українського Ощадбанку, затриманих в Будапешті на початку березня.

Про це повідомила The Guardian з посиланням на власні джерела у Києві.

Співрозмовники видання заявили, що ін'єкція вочевидь містила релаксант, і її застосували, аби українці більше розповіли на допиті. Натомість препарат спричинив гіпертонічний криз та втрату свідомості у чоловіка, хворого на діабет. Зрештою йому знадобилась госпіталізація.

Сліди психотропного препарату були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення до України.

Одне з українських джерел описало примусову ін'єкцію як "метод у російському стилі", маючи на увазі так звані сироватки правди на допитах КДБ.

The Guardian зауважило, що не бачило результатів тестів і не змогло перевірити ці твердження. Проте угорський адвокат Лорант Хорват, який представляв інтереси українців, підтвердив, що «одна особа отримала ін'єкцію невідомого вмісту, незважаючи на свої заперечення». Джерело в угорській поліції повідомило, що там«чули від колег про ін'єкцію», але не знають, що саме вона містила.

Пресслужба угорської антитерористичної поліції направила запитання до Податкового та митного агентства Угорщини і до українського Ощадбанку. Угорське відомство не відповіло, а в Ощадбанку заявили, що не можуть коментувати ці заяви, посилаючись на конфіденційність медичної інформації. Але підтвердили, що один із затриманих українців є "людиною з інвалідністю, [яка] потребує спеціальної дієти та регулярного прийому ліків".

В Ощадбанку наголосили, шо медичну допомогу чоловік отримав, лише коли втратив свідомість.

За словами Лоранта Горвата, Ощадбанк подав кримінальну скаргу проти угорської влади щодо зловживання службовим становищем, а також кримінальні та цивільні позови від імені семи своїх співробітників, щоб скасувати рішення про їхню депортацію та заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Банк також вимагає повернення коштів, які досі лишаються арештованими в Угорщині.

Нагадаємо, Угорщина ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку".