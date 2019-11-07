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Порошенко отримав повістку на допит у ДБР

Опубліковано копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.
У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.
Порошенко отримав повістку на допит у ДБР Фото: president.gov.ua

Мета виклику – участь у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні №62019000000000713 щодо ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", йдеться в "УП".

Напередодні у ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка. Тепер інформація підтвердилась.

Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.

Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.

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11 07 2019 19:33
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