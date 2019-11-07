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Зеленський вперше поговорив по телефону з Путіним

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін уперше з моменту обрання українського президента провели телефонну розмову
Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Зеленський вперше поговорив по телефону з Путіним

"Бесіда відбулася за ініціативою української сторони", — ідеться у повідомленні, інформують в "УП" з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Вони обговорили ситуацію на Донбасі та звільнення полонених.

"Також обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", — додав Пєсков.

У Зеленського наразі не прокоментували розмову з Путіним.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

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11 07 2019 19:20
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