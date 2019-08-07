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Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську за участі Трампа, Мей, Меркель і Макрона

Глава держави хоче обговорити питання "чий Крим?" і "чиїх військ немає на Донбасі?"
Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську за участі Трампа, Мей, Меркель і Макрона Фото: president.gov.ua

"А тепер хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба .... Компанію для розмови пропоную наступну: я, ви, президент США, прем'єр Великобританії, канцлер ФРН, президент Франції. Місце? ... Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами в Мінську. Ми не змінюємо і не відмовляємося від жодних дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба ж поговорити. Правда?", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Він також заявив, що має намір обговорити з Путіним питання, "чий Крим?", І "чиїх військ немає на Донбасі?".

Відзначимо, після перемоги на виборах Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним після повернення окупованих територій. Він також пообіцяв підняти питання про компенсацію за Крим і Донбас.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

 

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08 07 2019 12:48
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