Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську за участі Трампа, Мей, Меркель і Макрона

Глава держави хоче обговорити питання "чий Крим?" і "чиїх військ немає на Донбасі?"

Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

"А тепер хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба .... Компанію для розмови пропоную наступну: я, ви, президент США, прем'єр Великобританії, канцлер ФРН, президент Франції. Місце? ... Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами в Мінську. Ми не змінюємо і не відмовляємося від жодних дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба ж поговорити. Правда?", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Він також заявив, що має намір обговорити з Путіним питання, "чий Крим?", І "чиїх військ немає на Донбасі?".

Відзначимо, після перемоги на виборах Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним після повернення окупованих територій. Він також пообіцяв підняти питання про компенсацію за Крим і Донбас.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.