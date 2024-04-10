Зеленський вважає, що Шольц боїться ядерної загрози путіна – Bild
Про це Зеленський розказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
Проте Зеленський наголошує, що це не захистить світ від ядерної загрози з боку росії.
Україні потрібна зброя щоб вижити і Зеленський не розуміє, чому Україна не отримує цю зброю.
Президент має на увазі німецькі ракети Taurus і американські ракети малої дальності ATACMS, а також винищувачі F-16.
"Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", - заявив Зеленський.
На питання, чи має відношення те, що не поставляють Taurus, до ядерних погроз путіна, Зеленський відповів ствердно.
"Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку росії", - додав український президент.
Зеленський сказав, що нині велика надія українців полягає в мільярдному пакеті допомоги американців, який місяцями блокували республіканці в Конгресі.
Він додав, що не виключає великого наступу рф на Харків, як це намагалися зробити окупанти на початку війни.
Зеленський також визнав, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру є успішними.
Проте він пишається тим, що українці досягають великих військових успіхів своїми безпілотниками.
1 квітня стало відомо, що Німеччина призупинила виробництво ракет Taurus.