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Німеччина призупинила виробництво ракет Taurus

01 квітня 2024, 08:13
Німеччина призупинила виробництво ракет Taurus
Керівник німецького дочірнього підрозділу виробника ракет Taurus і європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale Томас Готтшильд заявив, що в Німеччині призупинили виробництво крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Augsburger Allgemeine.

чинне законодавство ФРН забороняє виробляти зброю про запас, для цього потрібне схвалення федерального уряду на основі замовлень.

"Виробнича лінія для Taurus, обладнання та відповідні зали все ще на місці. Ми можемо розпочати виробництво Taurus у будь-який момент. Але для цього нам знадобиться нове замовлення на цю зброю", - сказав Томас Готшильд.

Він додав, що оборонна промисловість не може творити чудес і після отримання замовлення вона має виконувати поставку у дуже короткий строк.

"Ось чому, дискутуючи з політиками, ми завжди вказуємо, наскільки сильно ми залежимо від того, щоб замовлення були для нас запланованими", - додав Готтшильд.

Попри це Шольц заявив, що відмовляється дати "зелене світло" для постачання Taurus Україні.

 

Німеччинаракети Taurusвиробництво

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