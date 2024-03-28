Шольц заявив, що відмовляється дати "зелене світло" для постачання Taurus Україні

Також ФРН не буде відправляти в нашу країну свої війська.

Німеччина, окрім допомоги Україні, зробить усе можливе, аби запобігти війні між російською федерацією та НАТО.

Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю місцевому виданню Märkische Allgemeine.

Як відзначив Шольц, як глава уряду, він бере на себе відповідальність за питання війни й миру, а також безпеки у Європі.

"Це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не розгорнулася – тобто війна між росією та НАТО", - заявив канцлер.

Він додав, що Німеччина не відправлятиме своїх військовослужбовців до України та зауважив, що Берлін ретельно зважує кожну поставку зброї Києву.

Шольц відзначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, у зв'язку з чим російському диктатору путіну не варто розраховувати на послаблення допомоги Києву.

Нагадаємо, Німеччина планує прискорити процес схвалення закупівель зброї на тлі війни рф проти України.