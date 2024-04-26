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У Трампа обговорюють штрафи для країн, які відмовляються від долара, зокрема для росії – Bloomberg

26 квітня 2024, 08:33
У Трампа обговорюють штрафи для країн, які відмовляються від долара, зокрема для росії – Bloomberg
Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

Економічні радники колишнього президента США Дональда Трампа розглядають способи активно перешкоджати країнам, які планують відійти від використання долара.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зокрема, йдеться про штрафні санкції для країн, які шукають активні способи прийняти участь у двосторонній торгівлі в інших валютах, ніж долар.

Заяви щодо домінування долара у світовій фінансовій системі почали ширитися у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти росії. російський центральний банк, урядовці та близько 2500 інших осіб обмежили доступ до долара.

Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті в серпні минулого року. Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Зараз Саудівська Аравія та ОАЕ прив'язують свої валюти до долара.

Економічні радники Трампа та його кампанії говорили про націлювання саме на ці зусилля БРІКС під час можливого другого терміну. Зі свого боку, як публічно, так і приватно, Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

"Я ненавиджу, коли країни відмовляються від долара. Я б не дозволив країнам відмовитися від долара, тому що коли ми втратимо цей стандарт, це буде схоже на програш у війні. Це буде ударом по нашій країні", – сказав Трамп в інтерв’ю CNBC 11 березня.

 

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