У NewsOne пояснили: Телеміст із Росією – для народу, а не політиків
"Треба поговорити" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припиненням війни. NewsOne робить цей крок 12 липня. Тому що Україні потрібен мир!", – заявляють у каналі, інформують в "УП".
"Нагадаємо, саме телемости Познера й Донахью у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які були, завдяки політикам, у стані Холодної війни", – заявляє "NewsOne".
"Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією", – упевнені на телеканалі з проросійським ухилом.
"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої й теперішньої влади продовжують недіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України й Росії. І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру", – заявляє "NewsOne".
"І коли ми говоримо, що необхідний мир, – окремими політичними партіями починається черговий обман людей і звинувачення на адресу нашого каналу, що переходять у прямі погрози й залякування. І ті, хто це робить, не хочуть миру. Тому що розуміють, що будь-який мир можливий лише в переговорному процесі", – йдеться в заяві каналу.
Напередодні ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.
Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського