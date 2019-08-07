У NewsOne пояснили: Телеміст із Росією – для народу, а не політиків

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

"Треба поговорити" – це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припиненням війни. NewsOne робить цей крок 12 липня. Тому що Україні потрібен мир!", – заявляють у каналі, інформують в "УП".

"Нагадаємо, саме телемости Познера й Донахью у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які були, завдяки політикам, у стані Холодної війни", – заявляє "NewsOne".

"Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією", – упевнені на телеканалі з проросійським ухилом.

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої й теперішньої влади продовжують недіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України й Росії. І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру", – заявляє "NewsOne".

"І коли ми говоримо, що необхідний мир, – окремими політичними партіями починається черговий обман людей і звинувачення на адресу нашого каналу, що переходять у прямі погрози й залякування. І ті, хто це робить, не хочуть миру. Тому що розуміють, що будь-який мир можливий лише в переговорному процесі", – йдеться в заяві каналу.

Напередодні ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.