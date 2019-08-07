ПОЛІТИКА НОВИНИПро це заявив лідер партії "Національний Корпус", засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацкорпус дав Зеленському добу для відповіді на "інформаційний шабаш" Кремля
"Національний Корпус" дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука
Фото: ТАСС / Петро Сівков
Андрій Білецький звернувся до президента Володимира Зеленського у блозі на "Українській правді".
Нагадаємо, ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.
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