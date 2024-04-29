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Китайські фірми йдуть у "підпілля" при здійсненні платежів до росії через увагу з боку банків – Reuters

29 квітня 2024, 12:06
Китайські фірми йдуть у
Банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних з росією, тому китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування: валютні брокери на кордоні і заборонені криптовалюти.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Білий дім ввів санкції проти росії і російських організацій з моменту вторгнення до України у 2022 році. І тепер є загроза поширення подібних заходів і на китайські банки.

Це створює проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел Reuters, знайомих із ситуацією. Решта повністю пішли з російського ринку, кажуть джерела.

"Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали", - сказав засновник китайської компанії з Гуандуна Ван. 

Великі банки потребують місяців, а не днів, щоб провести платежі з росії і це змушує його використовувати неортодоксальні платіжні канали або скорочувати свій бізнес.

Менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав Вану, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.

Банкір одного з державних банків Китаю "Великої четвірки" заявив, що банк посилив контроль за бізнесом, пов'язаним з рф, аби уникнути ризику санкцій. 

"Основна причина - уникнути непотрібних неприємностей", - сказав банкір на умовах анонімності. 

З минулого місяця китайські банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з росією, чи взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.

"Транзакції між Китаєм і оосією все частіше відбуватимуться через підпільні канали, але ці методи несуть значні ризики", - сказав голова торгової організації у південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес із російськими інтересами. 

За словами московського російського банкіра, здійснення платежів у криптовалюті, забороненій в Китаї з 2021 року, може бути єдиним варіантом, адже "неможливо пройти KYC (знай свого клієнта) у китайських банках, великих чи малих".

Нещодавно ми повідомляли, що США націлені на китайські банки, які допомагають росії у веденні війни.

 

РосіяКитайбанки

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