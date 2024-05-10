Репортаж із зали суду, де розглядалися свідчення колишньої порноакторки Стормі Деніелс про секс із Трампом, зробила Washington Post. Прокурори прагнули більше дізнатися про той вечір, щоб переконати присяжних, що Трамп заплатив, аби ця історія не стала публічною. Натомість захист з усіх сил намагався скомпроментувати свідка, проте це може зіграти проти самого Трампа.

"У четвер Стормі Деніелс закінчила давати свідчення у кримінальному процесі Дональда Трампа в Нью-Йорку, – пише американське видання Washington Post. – Завершені бурхливі півтора дня звинувачень, заперечень і зустрічних звинувачень у залі суду, які розлютили Трампа, за його словами, ненадовго підвищили ризик помилкового судового розгляду і залишили присяжним вирішувати, чи має значення розповідь акторки фільмів для дорослих про таємний секс у справі про фінансові злочини".

WP повідомляє, що Деніелс вперше виступила у вівторок, описавши в подекуди тривожних виразах те, що, за її словами, сталося ввечері 2006 року, коли вона і бізнесмен, який став зіркою реаліті-шоу, займалися сексом у готелі на озері Тахо.

Трамп уважно слухав, що вона говорила, іноді реагуючи настільки голосно, що суддя попередив його адвокатів, що він може залякувати свідка і повинен припинити це.

Коли Деніелс повернулася на місце свідка в четвер, їй довелося зіткнутися з адвокаткою Трампа Сьюзан Нечелес, яка застосувала безкомпромісний підхід, оскарживши достовірність свідчень порноакторки з цілої низки питань.

Видання вважає, що свідчення Деніелс часто були вибухонебезпечними – у її пришвидшеній, часто обуреній манері викладу, а також у деталях сексуального контакту, які часом виглядали як такі, що відбулися без згоди.

Адвокат Трампа Тодд Бланш безуспішно доводив, що судовий процес на основі свідчень Деніелс був помилковим, заявивши, що це зайшло надто далеко, з натяками присяжним на те, що Трамп, нібито вчинив якесь сексуальне насильство, у справі, в якій його звинувачують лише у фальсифікації ділових записів. Бланш назвав деякі фрази Деніелс "собачим свистком для зґвалтування". "Майже не віриться, що ми тут розглядаємо справу про зґвалтування. Це не справа про секс", – сказав він.

Вдруге за два дні судового засідання суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про помилкове порушення справи і звинуватив захист у тому, що він не заперечував проти того, що робили прокурори.

Суддя Мерчан, зокрема, звинуватив захисницю Нечелес, заявивши, що вона повинна була заперечувати, коли прокурори вимагали свідчень про те, що Трамп нібито не використовував презерватив. "Я б хотів, щоб ці питання не ставилися, – зазначив суддя. – Але я не розумію, чому пані Нечелес не заперечувала... проти згадки про презерватив".

Як зауважує Washington Post, Трамп покинув суд розлюченим. "Всі бачили, що сталося сьогодні. Він корумпований суддя, і він повністю конфліктний", – повідомив Трамп журналістам, ігноруючи вигуки про свою юридичну команду.

Через кілька годин Деніелс, схоже, потролила колишнього президента, написавши у соцмережі Х: "Справжні чоловіки реагують на свідчення, приймаючи присягу і даючи свідчення в суді. Ох... зачекайте. Неважливо".

Видання стверджує, що для Трампа було б незвично і ризиковано давати свідчення на свій захист, оскільки тоді він міг би піддатися перехресному допиту з боку прокурорів. Його адвокати посилалися на коментарі Деніелс про нього у безуспішних спробах змусити Мерчана послабити заборону на розголошення інформації, яка не дозволяє Трампу говорити про свідків у судовому процесі за межами суду.

Під час перехресного допиту Деніелс іноді поводилася зухвало, іноді похмуро, наполягаючи на тому, що вона говорила правду про ту ніч з Трампом, і стверджуючи, що цей досвід, хоча і зробив її більш відомою, ніж вона була до цього, в цілому змінив її життя на гірше.

На думку Washington Post, як прокурори, так і адвокати взяли на себе значні ризики, використовуючи свідчення Деніелс. Прокурори відкрили шлях до можливої апеляції, яка може загрожувати обвинувальному вироку, тоді як захист Трампа атакував Деніелс майже на всіх фронтах – тактика, яка може обернутися бумерангом проти нього ж, якщо присяжні вирішать, що вона зазнала знущань.

Прокурори заявили, що їм потрібно з'ясувати багато деталей про ймовірний сексуальний контакт, щоб зміцнити довіру до Деніелс і пояснити, чому Трамп був зацікавлений у тому, щоб її історія не стала надбанням громадськості.

Деніелс, яка під час дачі свідчень іноді підпирала ліву руку на спинку крісла для свідків, переконувала, що розповіла правду про ту ніч, про яку йдеться. Адвокатка Нечелес зазначила, що Деніелс знялася у понад 100 фільмах для дорослих, і припустила, що саме ризиковане резюме зробило її експерткою з вигаданих історій про секс.

"Ви маєте великий досвід у створенні фальшивих історій про секс, щоб вони виглядали реальними?" – запитала адвокатка. "Ого, – відповіла Деніелс, сміючись. – Я б так не сказала. Секс у фільмах дуже реальний, як і те, що сталося зі мною в тій кімнаті".

Нечелес продовжувала чіплятися до Деніелс, запитавши: "Ви маєте великий досвід у запам'ятовуванні цих вигаданих історій?"

Адвокатка захисту Сьюзан Нечелес (в центрі) проводить перехресний допит Стормі Деніелс (крайня праворуч), а колишній президент Дональд Трамп (крайній ліворуч) і його адвокат Еміль Бове спостерігають за ним. (Елізабет Вільямс/AP)

На що Деніелс відповіла: "У мене є досвід запам'ятовування діалогів, а не того, як займатися сексом. Я впевнена, що ми всі знаємо, як це робити".

Washington Post зазначає, що бойовий обмін думками про секс, брехню і гроші увібрав у себе протистояння, яке розгорнулося перед присяжними цього тижня. Запитання і відповіді мчали туди-сюди в залі суду, а присяжні крутили головами, намагаючись встигнути за словесними залпами.

Рішення витратити стільки часу на Деніелс було цікавим, на думку видання, частково тому, що вона визнала, що не має жодних доказів щодо фактичної злочинної поведінки – платежів, здійснених Трампом для відшкодування збитків своєму колишньому адвокату і посереднику Майклу Коену, який заплатив Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання про ймовірну сексуальну пригоду напередодні президентських виборів 2016 року.

Під час перехресного допиту Нечелес запитала, чи знала Деніелс про роль Трампа в цих платежах. "Безпосередньо – ні", – відповіла Деніелс.

Адвокатка Трампа намагалася підловити Деніелс і запитувала, чи вона нічого не знає про те, чим він займається, чи не знає про ділову документацію. На що Деніелс вказала, що не знає про ділову документацію, бо звідки вона могла б дізнатися.

Потім Нечелес запитала, чи знає Деніелс про деталі обвинувального висновку щодо Трампа. "Обвинувальних актів багато", – відповіла Деніелс, викликавши кілька смішків у переповненому залі суду.

Видання нагадує, що окрім Мангеттена, Трампу висунули звинувачення ще у трьох юрисдикціях – федеральні звинувачення в окрузі Колумбія та штаті Джорджія, пов'язані з його ймовірним втручанням у вибори 2020 року, а також федеральні звинувачення у Флориді в незаконному зберіганні секретних документів і перешкоджанні зусиллям уряду щодо їхнього отримання. Усі три судові процеси були відкладені, а Трамп не визнав себе винним за всіма 88 пунктами обвинувачення.

Після того, як Деніелс закінчила давати свідчення, присяжні заслухали емоційну розповідь колишньої помічниці Трампа в Білому домі Мадлен Вестерхаут, яка розплакалася на місці свідка, описуючи своє ганебне звільнення з роботи. Вестерхаут залишила Білий дім після того, як деякі заяви, зроблені нею в приватній обстановці, стали надбанням громадськості. Вона ридала, розповідаючи про цей інцидент, і зазначила, що багато чому навчилася з "юнацької необачності". Вона також похвалила свого колишнього боса.

"Він ніколи не давав мені відчути, що мені там не місце. Він був справді хорошим начальником. Він, я сподіваюся, поважав мене і мою роботу. Мені було дуже приємно з ним працювати", – цитує її насамкінець Washington Post.

Джерело: Washington Post