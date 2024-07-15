Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic

Американське видання The Atlantic, як завше, публікує цікаві статті та роздуми, які не притаманні сухим і невибагливим мейнстрімним медіа. У публікації, присвяченій стрілянині в Трампа, воно наголошує, що всі "звичні фрази від усіх лідерів думок про засудження насильства проти Трампа" фактично є прощенням йому попередніх гріхів. Тож він скористається цими словами для виправдання власних минулих злочинів, аби отримати можливість вчиняти нові.

Коли божевільний забив майже до смерті чоловіка тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, Дональд Трамп насміхався і глузував. Один із синів Трампа та інші близькі прихильники експрезидента завзято просували неправдиві заяви про те, що Пол Пелосі якимось чином накликав на себе напад через сексуальну пригоду, нагадує у статті The Atlantic.

Після того, як влада затримала правоекстремістську групу, яка змовилася з метою викрадення губернаторки Мічигану Ґретхен Вітмер, Трамп применшив загрозу на своєму мітингу. Він зневажив Вітмер як політичного ворога. Його прихильники скандували: "Посадіть її". Трамп розсміявся і відповів: "Посадіть їх усіх".

Фашизм бенкетує на насильстві, наголошує The Atlantic. За роки, що минули відтоді, як його власні прихильники атакували Капітолій, щоб скасувати вибори 2020 року – багато з них погрожували спікерці Пелосі та віцепрезиденту Майку Пенсу – Трамп прославляв нападників, потенційних викрадачів і потенційних убивць як мучеників і заручників. Він пообіцяв помилувати їх, якщо повернеться на посаду. Його власні співробітники свідчать про радість, з якою Трамп спостерігав за бійнею по телебаченню.

Видання констатує, що тепер кровопролиття, до якого Трамп так багато доклав зусиль, щоб підбурювати інших, торкнулося і його самого. Спроба вбивства Трампа і вбивство людини, яка перебувала поруч, викликає жах і обурення. Про людину, яка вчинила цей жахливий акт і була вбита Секретною службою, ми ще дізнаємося більше. Якою б не була його манія чи мотив, єдине, що важливо – це помилка правоохоронців, яка дозволила йому піднести смертоносну зброю так близько до агітаційного заходу і отримати приціл на кандидата в президенти. В іншому разі його ім'я має бути стерте і забуте.

На жаль, як зауважує The Atlantic, неправильно стверджувати, як це багато хто робив, що політичному насильству "немає місця" в американському суспільстві. Вбивства, самосуди, заворушення та погроми заплямували кожну сторінку американської політичної історії. Це залишається вірним і донині. 2016 року, і навіть більше 2020-го, прихильники Трампа принесли зброю, щоб залякати опонентів і тих, хто підраховував голоси. Трамп і його прихильники бачать нове місце для насильства як свій визначальний політичний меседж на виборах 2024 року.

Видання наголошує, що фашистські рухи є світськими релігіями. Як і всі релігії, вони пропонують мучеників як доказ своєї істини. Рух Муссоліні в Італії будував величні пам'ятники своїм загиблим товаришам. Рух Трампа тепер вдосконалює цю практику: лідер сам стане головним мучеником, його власна кров буде основою для його боротьби за владу і помсту.

Вибори 2024 року вже формувалися як символічне змагання між старим і слабким лібералізмом, занадто кволим і невпевненим, щоб захистити себе, і авторитарним, реакційним рухом, готовим зламати всі бар'єри і зруйнувати всі інституції. На сьогодні Трамп очолює лише меншість американських виборців, але пристрасть і зухвалість цієї меншості компенсують те, чого йому бракує в чисельності. Після стрілянини Трамп і його прихильники сподіваються використати іконографію закривавленого вуха й обличчя, піднятого кулака і гасла "Бийся!", щоб закликати тих, хто вагається, приєднатися до їхньої справи встановлення Трампа як антиконституційного правителя, звільненого від звичайних законів його союзниками у Верховному суді.

The Atlantic зауважує, що інші суспільства скотилися до авторитаризму через якусь надзвичайну кризу: економічну депресію, гіперінфляцію, військову поразку, громадянське протистояння. У 2024 році американські війська ніде не воюють. Американська економіка процвітає, забезпечуючи вражаюче і загальне благополуччя. Короткий спазм помірної постпандемічної інфляції подолано. Показники соціального здоров'я різко стали позитивними після того, як Трамп залишив посаду після багаторічного погіршення під час його перебування при владі. У 2024 році знижується рівень злочинності та смертельних передозувань наркотиків, зростає кількість шлюбів та народжень. Навіть проблеми країни опосередковано підтверджують її успіхи: мігранти сотнями тисяч перетинають кордон, бо знають, навіть якщо американці цього не усвідомлюють, що американський ринок праці – один із найгарячіших на Землі.

Проте, незважаючи на весь цей успіх, зазначає видання, американці розглядають форму самоушкодження, яка в інших країнах зазвичай слідує за найпохмурішими національними поразками: дозволити автору невдалого державного перевороту повернутися до влади, щоб спробувати ще раз.

Однією з причин, чому це самоушкодження наближається до завершення, є те, що американське суспільство погано підготовлене до розуміння і реагування на радикальні виклики, коли вони набувають певної масовості. Протягом майже століття "радикал" в американській політиці зазвичай означав "маргінал": комуністів, ку-клукс-кланівців, "Чорних пантер", "Гілку Давида", ісламістських джихадистів. Радикали можуть бути маргіналізовані вагою великого американського консенсусу, що простягається від соціал-демократів до бізнес-консерваторів. Іноді Джо Маккарті або Джордж Воллес могли б налякати цей могутній консенсус, але в минулому такі претенденти рідко формували стабільні коаліції з визнаними в суспільстві зацікавленими сторонами. Ніколи не отримуючи міцного контролю над державними інституціями, зауважує The Atlantic, вони спалахували і вигоряли.

На думку видання, Трамп інший. Його зловживання були схвалені потужним електоратом. Він завоював і колонізував одну з двох основних партій. Він переміг або перебуває на шляху до перемоги над всіма імпічментами і судовими переслідуваннями, які мали на меті притягнути його до відповідальності за його шахрайства та злочини. Він зібрав масу прихильників, які є більшими, постійнішими і більш національними за охопленням, ніж будь-який попередній американський демагог. Він домінує на сцені вже дев'ять років, і він та його прихильники сподіваються, що зможуть використати вчорашню жахливу подію, щоб продовжити епоху Трампа до кінця його життя і навіть далі.

Як вважає Atlantic, американська політична і соціальна система не може ставитися до такої людини як до чужинця. Вона неминуче пристосовується і натуралізує його. Його радники, навіть головорізи та злочинці, долучаються до діалогу на найвищому рівні американської еліти. Президент Джо Байден ледь не зруйнував свою кампанію через те, що відчував себе зобов'язаним зустрітися з Трампом на дебатах. Як Байден міг вчинити інакше? Трамп – триразовий номінант від Республіканської партії; незручно і дивно ставитися до нього як до бунтівника проти американської держави, хоча саме таким Трамп був і залишається.

Підла стрілянина в Трампа, яка також спричинила смерть і поранення інших людей, тепер закріпила за ним незаслужену позицію партнера в захисних ритуалах демократії, яку він зневажає. Відповідні вирази занепокоєння і засудження з боку кожного відомого голосу в американському житті мають додатковий ефект – звикання американців до легітимності Трампа. Перед обличчям такого обурення звичною і правильною практикою є підкреслення єдності, проголошення того, що американці мають більше спільного, ніж того, що їх роз'єднує. Ці заспокійливі слова, правдиві в минулому, сьогодні вже не такі правдиві.

Здається, ні в кого не бракує слів: ми ненавидимо, відкидаємо, заперечуємо і караємо будь-яке політичне насильство, навіть якщо стверджуємо, що Трамп сам залишається промоутером такого насильства, підривником американських інститутів і повною протилежністю всьому пристойному і патріотичному в американському житті.

The Atlantic наголошує, що на Національному з'їзді республіканців, який відкривається цього тижня, на сцену вийдуть апологети путінської росії та її агресії проти союзників США. Захоплення самого Трампа росією та іншими диктаторськими режимами анітрохи не зменшилося з віком чи досвідом. Проте всі ці нагальні і необхідні істини тепер повинні бути підпорядковані ритуальному заклику до "думок і молитов" за того, хто ніколи не думав і не молився за жодну з жертв його власних численних підбурювань до кровопролиття. Президент, який використовував свою посаду, щоб відстоювати право небезпечних людей на володіння зброєю військового типу, каже, що куля з однієї з таких штурмових гвинтівок зачепила його в спину.

Але звичні фрази не залишаються непочутими. Вони несуть у собі значення, не менш потужні від того, що їх зазубрюють і рефлексують. Справедливо засуджуючи насильство, ми надаємо неявне прощення найжорстокішій людині в сучасній американській політиці. Стверджуючи єдність, ми відпускаємо гріхи людині, яка прагне влади через приниження і підпорядкування зневажених інших.

На думку The Atlantic, ці загальноприйняті фрази вписують Трампа у місце в американському житті, яке він мав би втратити безповоротно 6 січня 2021 року. Всі порядні люди вітають те, що його життя було збережене. Трамп повинен розплачуватися з упорядкованим процесом закону, а не з кровопролиттям, якому він радів, коли воно спіткало інших. Він і його союзники будуть використовувати жорстоку злочинність стрільця, щоб виправдати минулі злочини і надати можливість вчиняти нові. Ті, хто виступає проти Трампа і його союзників, повинні знайти волю і мову, щоб пояснити, чому ці злочини, минулі і заплановані, всі неправильні, всі неприйнятні і як стрілок і Трамп, перебуваючи на протилежних кінцях траєкторії польоту кулі, тим не менш, об'єдналися як спільні вороги закону і демократії.

Джерело: The Atlantic