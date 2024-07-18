Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перспектива повернення Трампа домінує на саміті з питань безпеки в Європі – WSJ

18 липня 2024, 14:56
Перспектива повернення Трампа домінує на саміті з питань безпеки в Європі – WSJ
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Європейські лідери зустрічаються для обговорення регіональних викликів, але зростання політичної популярності Трампа поглиблює побоювання щодо безпеки.

Майбутні президентські вибори в США зі зростаючою перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому обіцяють мати наслідки для безпеки Європи, майбутніх трансатлантичних відносин і війни в Україні — зміни, з якими починають боротися європейські лідери.

Вибір Трампом сенатора Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента посилив відчуття в Європі, що повернення колишнього президента на посаду може означати різке скорочення американської допомоги Україні й поштовх до примусу Києва до мирних переговорів з Кремлем. Це також може означати, що США змістять свої оборонні пріоритети в бік Азії, щоб стримувати Китай, що залишить Європу наодинці з власними проблемами.

Про це повідомляє зазначає газета The Wall Street Journal.

На зустрічі сьогодні, 18 липня, європейські лідери з усього континенту обговорять виклики, що постануть перед регіоном у разі згортання участі США, зокрема, чи зможе Європа продемонструвати єдність і військову міць, щоб стримати російську агресію і забезпечити підтримку України.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме 45 лідерів з Європейського Союзу та сусідніх країн, таких як Туреччина та Україна, на четвертій зустрічі так званого Європейського політичного співтовариства — ініціативи, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Ідея полягала в тому, щоб дати можливість регіону за межами 27 членів ЄС обговорити питання безпеки та загрози незалежно від союзників, таких як США, і потенційних ворогів, таких як росія і Китай.

Офіційно саміт буде зосереджений на таких питаннях, як боротьба з міграцією та зусилля з розбудови демократичної стійкості проти російських гібридних атак, таких як дезінформаційні кампанії та війна в Україні. Проте, чиновники повідомили, що лідери мають намір обговорити можливість повернення Трампа і пов'язані з цим виклики безпеці.

Раніше ми писали, що Трамп стане шоком для хворої європейської системи.

ЄвропаТрамп

Останні матеріали

Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється