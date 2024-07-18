Перспектива повернення Трампа домінує на саміті з питань безпеки в Європі – WSJ

Європейські лідери зустрічаються для обговорення регіональних викликів, але зростання політичної популярності Трампа поглиблює побоювання щодо безпеки.

Майбутні президентські вибори в США зі зростаючою перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому обіцяють мати наслідки для безпеки Європи, майбутніх трансатлантичних відносин і війни в Україні — зміни, з якими починають боротися європейські лідери.

Вибір Трампом сенатора Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента посилив відчуття в Європі, що повернення колишнього президента на посаду може означати різке скорочення американської допомоги Україні й поштовх до примусу Києва до мирних переговорів з Кремлем. Це також може означати, що США змістять свої оборонні пріоритети в бік Азії, щоб стримувати Китай, що залишить Європу наодинці з власними проблемами.

Про це повідомляє зазначає газета The Wall Street Journal.

На зустрічі сьогодні, 18 липня, європейські лідери з усього континенту обговорять виклики, що постануть перед регіоном у разі згортання участі США, зокрема, чи зможе Європа продемонструвати єдність і військову міць, щоб стримати російську агресію і забезпечити підтримку України.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме 45 лідерів з Європейського Союзу та сусідніх країн, таких як Туреччина та Україна, на четвертій зустрічі так званого Європейського політичного співтовариства — ініціативи, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Ідея полягала в тому, щоб дати можливість регіону за межами 27 членів ЄС обговорити питання безпеки та загрози незалежно від союзників, таких як США, і потенційних ворогів, таких як росія і Китай.

Офіційно саміт буде зосереджений на таких питаннях, як боротьба з міграцією та зусилля з розбудови демократичної стійкості проти російських гібридних атак, таких як дезінформаційні кампанії та війна в Україні. Проте, чиновники повідомили, що лідери мають намір обговорити можливість повернення Трампа і пов'язані з цим виклики безпеці.

Раніше ми писали, що Трамп стане шоком для хворої європейської системи.