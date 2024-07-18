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ПОЛІТИКА

Трамп стане шоком для хворої європейської системи – Bloomberg

18 липня 2024, 13:41
Трамп стане шоком для хворої європейської системи – Bloomberg
Фото: Yahoo Finanzas
Берлін і Париж готуються до можливих потрясінь у трансатлантичних відносинах, але не роблять достатньо для їхнього запобігання.

Європейцям час підготуватися до потенційного впливу одночасних потрясінь у трансатлантичних відносинах, які можуть виникнути у разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Поділ України в рамках угоди Трампа з владіміром путіним призвів би до нових умов для Європейського Союзу, який зовсім не готовий інтегрувати Україну або виконувати зобов'язання щодо безпеки без підтримки США.

Враховуючи зростання рейтингу Трампа та погляди Венса, який стане віцепрезидентом, якщо Трамп переможе на виборах, Європа мала б мати готову відповідь, а не лише сподіватися на те, що економічні наслідки торговельних тарифів виявляться керованими. Зрештою, це блок, який пережив низку криз за останнє десятиліття і прагне, щоб його сприймали всерйоз як наддержаву, а не як "васала" США, як одного разу висловився Еммануель Макрон.

Про це зазначає Ліонель Лоран, колумніст Bloomberg Opinion.

Проте в Брюсселі все ще можна почути щось середнє між запереченням і відкиданням, від віри в солідарність Заходу до оптимізму, що поєднання умиротворення і контрзаходів буде достатньо, щоб приборкати Трампа. Або: "Ми впоралися з Трампом одного разу, ми зможемо впоратися з ним знову".

Але цього недостатньо. Європа політично слабка: Франція не має прем'єр-міністра після безладних виборів; розколота коаліція Німеччини не здатна очолити країну, а Віктор Орбан з Угорщини здійснює сольне дипломатичне турне, яке включає зустрічі з путіним і Трампом.

В економічному плані зростання єврозони є слабким, а її торговельна залежність зростає. І хоча блок став лідером у сфері бюрократії та регулювання для захисту власних споживачів, він не може конкурувати з найбільшими американськими технологічними компаніями.

"Європа повинна посилити свою внутрішню оборонну промисловість, щоб не відставати від китайсько-американського суперництва, збільшити спільні витрати для стимулювання загальноєвропейських інвестицій і переглянути свій єдиний ринок, щоб заохочувати інновації", — пише колумніст.

Раніше повідомлялось, що замах на Трампа посилив напруження перед виборами в США.

ЄвропаДональд ТрампВибори США

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