Замах на Трампа посилив напруження перед виборами в США

Замах на життя Трампа глибоко підсилив відчуття кризи в країні.

Аж до моменту, коли куля потенційного вбивці зачепила вухо Дональда Трампа, президентські вибори в США виглядали як сутичка між "засудженими" і "ослабленими". Провал Джо Байдена на нещодавніх дебатах посилив і без того зростаюче відчуття того, що американська демократія в небезпеці, незалежно від того, хто переможе в листопаді. Спроба замаху на життя Трампа також різко посилила відчуття кризи.

Про це пише FT.

"Експерти з усього світу справедливо стверджують, що Америка стоїть перед драматичним вибором. Але дещо змінилося. Якщо дивитися здалеку, контраст між Байденом і Трампом не виглядає таким разючим, як це могло б бути раніше. Люди просто бачать двох старих чоловіків, які були непопулярними президентами", — пише Іван Крастєв, голова Центру ліберальних стратегій у Софії.

Якщо не відбудеться якихось кардинальних змін, США та їхній глобальний вплив можуть виявитися найбільшим лузером цих виборів, вважає Крастєв. Чим більше Америка виглядає кризовою і небезпечною — а замах на Трампа в Пенсильванії минулого тижня лише посприяє цьому — тим більше країна потребує президента, який може говорити про майбутнє і представляти його.

Автор стверджує, що у найближчі місяці сформується сприйняття американської демократії як серед молодих, так і серед старших поколінь, як серед громадян, так і серед іноземців. Сила демократії полягає в її здатності до оновлення та самокорекції, але ні перемога Байдена, ні перемога Трампа не виглядають як крок у майбутнє: Байден є шляхетним захисником минулого, тоді як Трамп помилково приймає помсту за велич.

"Команда Байдена повинна усвідомити, що в моменти, подібні теперішньому, найбільший ризик — це не ризикувати. Якщо люди більше не очікують, що демократія може змінюватися у момент кризи, вона втратить свою найважливішу перевагу перед недемократичними режимами", — додає Крастєв.