Трамп може відмовитися як від росії, так і від України – The Telegraph

Затягнуті переговори в кремлі підвищують ймовірність того, що президент США повністю відмовиться від мирних переговорів

Відсутність прогресу у мирних перемовинах викликає дедалі більше занепокоєння в Україні та Європі, що Сполучені Штати можуть дистанціюватися від процесу та скоротити підтримку Києва.

Про це пише The Telegraph, аналізуючи можливі подальші кроки Вашингтона щодо війни в Україні.

За даними видання, президент США Дональд Трамп опинився «між молотом і ковадлом»: з одного боку непоступлива росія, з іншого, Україна та європейські союзники, які наполягають на жорсткій позиції Сполучених Штатів. Попри те що Трамп обіцяв завершити війну за 24 години (пізніше за 100 днів), минуло вже понад 317 днів його другого президентства, а бойові дії не демонструють ознак уповільнення.

Після того, як спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер повернулися з москви без будь-яких результатів, Вашингтон опинився перед необхідністю визначити подальшу стратегію. Видання припускає, що Трамп може знову вдатися до тактики "батога", тиснучи на одну зі сторін конфлікту.

Раніше подібний підхід застосовували як до Києва, так і до москви і тому прогнозувати його наступні кроки складно.

Одним із варіантів є повернення США до політики підвищення тиску на Кремль, яка раніше вже спонукала путіна відновити діалог. Тоді Трамп публічно заявляв про готовність продати Україні ракети Tomahawk, а Вашингтон запровадив перші з часів Байдена санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу". Щоправда, уже наступного дня після розмови з путіним Трамп відмовився від обіцянки щодо Tomahawk під час зустрічі із Зеленським що, ймовірно, задовольнило кремль.

За даними видання, Україна та європейські партнери наразі неформально закликають адміністрацію Трампа повернутися до жорсткішої лінії щодо москви, аби змусити її серйозно розглянути оновлений мирний план.

Однак президент США, як наголошує видання, відомий своєю нетерплячістю.

The Telegraph також попереджає про реальний ризик, що Трамп може вирішити відійти від мирних переговорів і зосередитися на внутрішніх політичних пріоритетах — зокрема імміграції. Подібні рішення в минулому чи навіть тимчасові затримки фінансування мали критичні наслідки для українських сил на фронті.

На цьому тлі, за оцінкою видання, європейським лідерам, передусім генсеку НАТО Марку Рютте - може знову знадобитися дипломатична "стратегія умиротворення" Вашингтона. Одним із її елементів може стати демонстрація готовності інвестувати додаткові кошти в американську оборонну промисловість через закупівлі озброєння для України.