Мадуро відмовився покинути Венесуелу попри ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро тиждень, щоб покинути країну, але Мадуро відмовився виконати ультиматум.

Після цього Вашингтон оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Під час короткої розмови 21 листопада Мадуро висловив готовність залишити країну, проте висунув низку умов: повну амністію для себе та родини, скасування всіх санкцій США, припинення розслідувань Міжнародного кримінального суду та зняття обмежень із понад 100 високопосадовців його уряду. Більшість цих вимог Трамп відхилив. Розмова тривала менше 15 хвилин, а американський президент окреслив чіткий дедлайн - один тиждень.

За даними вилання, Мадуро також пропонував призначити тимчасовим лідером до виборів віцепрезидентку Делсі Родрігес.

Контакти між двома лідерами стали кульмінацією місяців тиску США: від ударів по кораблях, пов’язаних із наркотрафіком, до погроз розширити військову операцію та визнання групи Cartel de los Soles — до якої, за твердженням Вашингтона, належить Мадуро - терористичною організацією.

У відповідь Мадуро та його уряд заперечують звинувачення й називають дії США спробою зміни режиму заради контролю над природними ресурсами Венесуели.

Днями ми писали, що Трамп збирає команду нацбезпеки для обговорення питання Венесуели.