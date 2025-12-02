Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мадуро відмовився покинути Венесуелу попри ультиматум Трампа

02 грудня 2025, 14:01
Мадуро відмовився покинути Венесуелу попри ультиматум Трампа
Фото з вільних джерел
Після цього США закрили повітряний простір над Венесуелою, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро тиждень, щоб покинути країну, але Мадуро відмовився виконати ультиматум. 

Після цього Вашингтон оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою, повідомляє Reuters  з посиланням на власні джерела. 

Під час короткої розмови 21 листопада Мадуро висловив готовність залишити країну, проте висунув низку умов: повну амністію для себе та родини, скасування всіх санкцій США, припинення розслідувань Міжнародного кримінального суду та зняття обмежень із понад 100 високопосадовців його уряду. Більшість цих вимог Трамп відхилив. Розмова тривала менше 15 хвилин, а американський президент окреслив чіткий дедлайн - один тиждень.

За даними вилання, Мадуро також пропонував призначити тимчасовим лідером до виборів віцепрезидентку Делсі Родрігес.

Контакти між двома лідерами стали кульмінацією місяців тиску США: від ударів по кораблях, пов’язаних із наркотрафіком, до погроз розширити військову операцію та визнання групи Cartel de los Soles — до якої, за твердженням Вашингтона, належить Мадуро - терористичною організацією. 

У відповідь Мадуро та його уряд заперечують звинувачення й називають дії США спробою зміни режиму заради контролю над природними ресурсами Венесуели.

Днями ми писали, що Трамп збирає команду нацбезпеки для обговорення питання Венесуели.

 

Дональд ТрампНіколас Мадуроультиматум

Останні матеріали

Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється