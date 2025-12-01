Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп збирає команду нацбезпеки для обговорення питання Венесуели

01 грудня 2025, 18:26
Трамп збирає команду нацбезпеки для обговорення питання Венесуели
Фото: apnews.com
Він проведе засідання з ключовими членами адміністрації та військовими лідерами щодо подальших дій у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп 1 грудня обговорить подальші кроки щодо Венесуели з ключовими членами своєї адміністрації та команди національної безпеки. 

Про це повідомляє CNN.

На зустрічі, що відбудеться о 17:00 за місцевим часом (00:00 за київським), у Овальному кабінеті будуть присутні міністр оборони Піт Хегсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, держсекретар Марко Рубіо, а також керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Стівен Міллер.

Засідання відбувається на тлі посилення тиску США на Венесуелу, зокрема, ударів по суднах, які потенційно перевозять наркотики, та нарощування американської військової присутності у Карибському регіоні. 

Минулого тижня Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть перекривати наземні маршрути венесуельської наркоторгівлі, окрім морських шляхів.

У вихідні президент закликав авіакомпанії та пілотів уникати повітряного простору Венесуели, але вже наступного дня зазначив, що цьому не слід надавати надмірного значення. 

Раніше ЗМІ повідомляли про можливу наземну операцію США проти режиму Ніколаса Мадуро, проте сам Трамп наголосив, що таких ударів чи наземної операції проводити не планується.

 
