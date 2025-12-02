США "фінансово не залучені" у війну в Україні – Трамп

Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, які постачають її для України.

Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти росії.

Про це передає The Guardian.

За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.