США "фінансово не залучені" у війну в Україні – Трамп
02 грудня 2025, 21:33
Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, які постачають її для України.
Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти росії.
Про це передає The Guardian.
За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.
Трамп зазначив, що американська сторона все ж намагається сприяти завершенню війни: "Ми маємо проблему з війною, яку наші люди зараз намагаються владнати між росією та Україною".
Він підтвердив, що наразі в росії перебувають американські представники, які "намагаються з’ясувати, чи вдасться це владнати".
Президент додав, що припинення війни є надзвичайно складним завданням: "Це не проста ситуація. Справжній безлад".