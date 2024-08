Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic

Автор цієї публікації Том Ніколс – штатний журналіст The Atlantic, почесний професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США, де він викладав протягом 25 років, а також викладач Гарвардської школи підвищення кваліфікації. Він пише про міжнародну безпеку, ядерну зброю, росію та виклики демократії в США і в усьому світі, а також іноді висловлює контраверсійні погляди на попкультуру. Серед його книг – "Смерть експертизи" та "Наш найлютіший ворог: напад на сучасну демократію зсередини". У своїй нинішній статті він викриває двоєдушність тих республіканців, з якими можна було б вести діалог та врятувати Америку від Трампа, якби в них перемогла совість, а не бажання врятувати власні дупи, вмощуючись на двох стільцях. Наразі вони так само як і Трамп через брехню та ницість борються з Камалою Гарріс, аби таки привести до влади Трампа. Дива не станеться.

Річ Лоурі, редактор National Review (флагманського консервативного журналу, заснованого Вільямом Ф. Баклі-молодшим), опублікував у "New York Times" статтю, в якій стверджує, що Дональд Трамп може перемогти на виборах 2024 року "завдяки своєму характеру".

Це неправда, – пише Том Ніколс у The Atlantic, додаючи, що Лоурі писав, що Трамп може перемогти Камалу Гарріс, не використовуючи свій характер, а атакуючи її. За словами Лоурі, один з "талантів Трампа як комунікатора – це чисте повторення, яке, коли він натрапляє на щось, що працює, набуває певної сили". Таким чином, стверджував він, Трамп може вбити Гарріс у землю, якщо назве її "слабкою" достатню кількість разів – на думку Лоурі, достатньо 50 разів на день – і особливо, якщо дасть їй кумедне прізвисько, на кшталт тих, які йому вдалося приклеїти до "Кривої Гілларі" Клінтон і "Малюка Марко" Рубіо.

Все це було представлено на сторінках американської газети The New York Times, нагадує The Atlantic.

На думку автора, більшість журналістів неохоче пишуть про очевидну нестабільність і невпорядкованість особистості Трампа – "ухил до послідовності", про який застерігав головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг. Але стаття Лоурі була іншою. "Я не можу знати, як насправді думають у "Таймс", хоча підозрюю, що газета прийняла статтю, щоб запропонувати протрампівському дописувачу спосіб продемонструвати розмаїття поглядів. Однак занурення Лоурі та інших у багно трампізму не є чимось новим і має витоки, які важливо враховувати в найближчі місяці перед виборами 2024 року", - наголошує Том Ніколс.

Коли у 2015 році Трамп вирішив балотуватися на посаду президента як республіканець (після того, як у різний час був демократом, незалежним і республіканцем), істеблішмент Республіканської партії відреагував на це здебільшого з жахом. Тоді вони стверджували, що шоковані характером Трампа – як і належить порядним людям – і відкидали його як егоцентричного підлабузника, який лише заважатиме перемозі Гілларі Клінтон. Лоурі навіть попросив близько двох десятків відомих консервативних діячів присвятити цілий номер журналу National Review аргументації проти Трампа.

Реальність, однак, полягає в тому, що значна частина консервативної опозиції Трампу в 2016 році була фікцією, оскільки вона походила від людей, які вважали, що вони в безпеці, припускаючи, що Трамп не може перемогти. Для багатьох правих критикувати Трампа було легко і корисно. Вони могли стверджувати свій принциповий консерватизм і свою політичну мудрість, коли вони тупцювали на місці неминучого програшу Трампа. Потім вони могли обдерти кору з президента Гілларі Клінтон, відводячи від себе звинувачення в партійній мотивації. Зрештою, їхня опозиція до Трампа – їхнього власного кандидата – довела їхню сумлінність як ідеологічно чесних брокерів, – нагадує The Atlantic.

Це була безпрограшна пропозиція, якби Трамп програв і пішов геть.

Але Трамп переміг, і довелося, так би мовити, домовлятися, – йдеться у публікації The Atlantic. Республіканська база – і багато хто з її найбільших донорів – висловилися. Деякі з консерваторів, які відкинули Трампа, залишилися на своєму шляху і об'єдналися в рух "Жодного Трампа". Інші, вочевидь, вирішили, що "ніколи" не означає "ніколи". Влада є влада, і якщо для того, щоб отримати правильних суддів і знизити податки, доводиться зневажати верховенство права і ставити під загрозу національну безпеку Америки, що ж, це ціна, яку готові були заплатити стоїчні праві з Вашингтона і Нью-Йорка, – констатує Том Ніколс.

Так, за його словами, Лоурі та інші члени цієї групи так і не стали повноцінними воїнами MAGA. Багато з них ненавиділи Трампа, як зізнався у 2021 році Такер Карлсон, який тепер знову став прихильником Трампа. Просто вони ще більше ненавиділи демократів. Але вони також ненавиділи, коли їм нагадували про нищівну угоду, яку вони уклали з безглуздим забудовником з окраїнного району, з яким вони не стали б розмовляти ще рік тому. Як писав Чарлі Сайкс у 2017 році, у них з'явився новий фетиш: "Ненависть до тих, хто ненавидить президента. Шалений анти-анти-трампізм".

На думку автора, уся ця міжусобна консервативна стрілянина не мала б значення, якби не те, що анти-анти-трампівці, щоб виправдати відмову від своїх принципів, прагнуть отруїти криницю публічних дебатів для всіх інших. Вони ніколи не очікували, що матимуть справу з Трампом так довго; вони ніколи не передбачали, що подвояться, потрояться і почетверяться до того моменту, коли їм доведеться ввічливо відвертатися від кримінальних злочинів, нападів на американські альянси і обіцянок помилувати бунтівників. Лоурі та інші – розумні люди, які знають, що краще, але їхнє рішення стати на коліно перед Трампом – навіть якщо це буде дуже маленький реверанс – вимагає від них вийти на сторінки національних газет Америки і сказати, що Трамп, можливо, і жахливий, але демократи ще гірші.

Наприклад, колега Лоурі з National Review Ден Маклафлін роками стверджував, що ніколи не проголосував би за Трампа, але він також не міг би проголосувати за Клінтон, Байдена чи Гарріса. Раптовий вихід Гарріса з перегонів може це змінити. Маклафлін написав на X, що "Гарріс не просто настільки погана, наскільки це можливо, майже в кожному політичному питанні – навіть у глибоких питаннях совісті, що стосуються життя і смерті, – вона є загрозою для виживання конституційного ладу".

Це панічний і масовий випадок проєкції, – наголошує автор The Atlantic. Маклафлін може ненавидіти погляди Гарріс на аборти (серед іншого), але Трамп – це явна "загроза виживанню конституційного ладу", і Маклафлін, безсумнівно, знає це.

"Анти-анти-трампівці тепер повинні визначити Гарріс і всіх демократів як зло, що не піддається опису. В іншому випадку, як вони пояснять жахливі компроміси, на які вони пішли? – запитує Том Ніколс. – Як би вони аргументували проти голосування, щоб зупинити Трампа? Коли інші консерватори, такі як відомий федеральний суддя у відставці Джей Майкл Люттіг, з ентузіазмом підтримують Гарріс, доводиться витанцьовувати досить вигадливі танці, щоб пояснити, чому ваші принципи більш послідовні, ніж їхні. На жаль, коли Трамп щодня піднімає планку ідіотизму, жорстокості та антиамериканізму, ці танці більше схожі на Рейгана, ніж на Фреда Астера".

Медіа-солдатам MAGA – ведучим прайм-тайму на Fox News, ведучим ток-шоу на радіо, подкастерам та іншим - божевільні (і огидні) звинувачення на адресу Гарріса та інших демократів у "марксизмі", "комунізмі" та "післяпологових абортах" даються легко, тому що вони спрямовані на людей, які і так вже одурманені постійною дієтою гніву і дивацтв. Але консервативні інтелектуали, які колись виступали проти Трампа, звелися до того, що видають такі химерні аргументи за обґрунтовану критику. Часто здається, що вони важко зітхають і шкодують, що опинилися на одному боці з Трампом – але це не заважає їм робити ризиковані заяви про те, що Трамп і Гарріс – однаково жахливі можливості, констатує автор The Atlantic.

Вихід за межі багаторічної партійно-племінної приналежності пов'язаний з професійними та соціальними витратами (а для політиків – з електоральними наслідками). Але принципи іноді бувають обтяжливими; це частина того, що робить їх принципами. Поведінка анти-анти-трампівців продовжує залишатися непрощенною зрадою цінностей, які вони колись стверджували, що сповідують. Багато з них виступали, навіть пристрасно, проти Трампа? а потім стали в чергу. І заради чого? Заради ще одного федерального судді? Ще кілька мільярдів доларів на рахунку донора? – запитує Том Ніколс.

Одна справа – продати душу задешево. Інша справа – брати на неї другу і третю іпотеку, поки від неї не залишиться лише борг і сором, – завершує він публікацію у The Atlantic.

Джерело: The Atlantic