Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут

В контексті виборів у США та обрання кандидатом у віцепрезиденти Сполучених Штатів Джей Ді Венса відомий колумніст та експерт Ради з питань міжнародних відносин Макс Бут у своїй колонці для Washington Post акцентує увагу на тому, як американська допомога дозволила Україні успішніше проводити оборону проти російських наступів і фактично їх зупинити. Втім, він застерігає, що Трамп буде тиснути на Київ і шантажувати припиненням допомоги для того, щоб Україна сіла за стіл переговорів з росією. Схоже, що це єдиний спосіб путіна отримати перемогу в цій війні.

"Україна успішно стримує росію, але це може змінитися, якщо переобраний Трамп припинить допомогу. Коли йдеться про війну в Україні, найбільшою новиною 2024 року поки що є собака, який не гавкає", – пише колумніст Washington Post Макс Бут.

Автор нагадує, що протягом чотирьох місяців цього року Сполучені Штати майже повністю припинили військову допомогу Києву. В Україні критично не вистачало боєприпасів. росія спробувала скористатися цим, але здебільшого зазнала невдачі. російські війська досягли лише невеликих успіхів, захопивши східне місто Авдіївку в лютому і створивши скромний плацдарм у Харківській області в травні. Але вони досі не змогли просунутися далі Авдіївки або захопити все місто Часів Яр, навіть незважаючи на те, що Україна була змушена перекинути частину своїх сил для захисту Харківщини. Більш поступове просування російських військ можливе, але прорив малоймовірний, оскільки українські сили отримують американські боєприпаси, хоч і з запізненням.

Тим часом, констатує експерт, Харківський наступ застопорився перед обличчям запеклого українського опору і послаблення президентом Байденом правил, що забороняють Україні використовувати системи озброєнь, надані США, для ураження російських військ, які скупчуються безпосередньо біля кордону. Як нещодавно повідомила газета Washington Post, "українські атаки на російські лінії постачання змусили російські підрозділи шукати їжу, воду і боєприпаси, що призупинило нове вторгнення москви в північно-східну частину Харківської області України". І знову, як це неодноразово траплялося протягом цього конфлікту, оборонятися виявилося легше, ніж нападати.

Президентка Інституту вивчення війни Кімберлі Каган заявила автору: "росія, на диво, не змогла відновити оперативний маневр на полі бою в Україні у 2024 році, незважаючи на серйозну, тривалу затримку в наданні американської військової допомоги". Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно відвідав Україну, написав на X: "Попереду на Україну чекають важкі місяці бойових дій, але ситуація на фронті краща, ніж була цієї весни".

Макс Бут наголошує, що росія заплатила високу ціну за свої скромні наземні здобутки. За оцінками британської розвідки, втрати росії в травні, в середньому понад 1200 солдатів щодня вбитими або пораненими, були найвищими за весь час війни. Загалом оцінки російських втрат у конфлікті варіюються від щонайменше 350 000 вбитими і пораненими (за оцінками США) до понад 500 000 вбитими і пораненими (за оцінками Великої Британії). Це приголомшливі втрати: більше солдатів, ніж росія втратила в усіх інших війнах, разом узятих, починаючи з 1945 року, підкреслює автор.

За даними New York Times, путін все ще здатен вербувати від 25 000 до 30 000 нових солдатів на місяць. Таким чином росія здатна компенсувати свої втрати на полі бою, але це не може тривати нескінченно довго. Вже зараз, як зазначає The Economist, "приблизно 2% всіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були вбиті або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни", що поглиблює існуючу демографічну кризу в росії.

Звісно, Україна також зазнала великих втрат, але, оскільки її війська зараз перебувають в обороні, їхні втрати менші, ніж у нападників. Крім того, Україна розширює свої ряди, залучаючи до війська все більше людей, зокрема засуджених, згідно з нещодавно прийнятим законом про мобілізацію.

Найбільша небезпека для України, на думку автора, наразі походить не від російського наземного нападу, а з повітря. Минулого тижня російські ракетні удари, які влучили в дитячу лікарню в Києві і забрали життя щонайменше 37 людей, є нагадуванням про постійну загрозу. Майкл Кофман зазначає, що "в Україні дуже мало боєприпасів для застарілих радянських систем протиповітряної оборони, тоді як темпи виробництва російських безпілотників і ракет значно зросли".

Останніми місяцями росіяни досягли особливого успіху в нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі України. Українські чиновники заявляють, що російські удари вивели з ладу дев'ять з 18 гігават, необхідних країні для пікового споживання цієї зими. Електроенергія вже нормується, і взимку може бути обмежена до п'яти годин на добу. Як заявляють українські урядовці від початку війни, вони відчайдушно потребують більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити не лише свої міста та інфраструктуру, а й передові позиції. Українські війська зазнають руйнівної шкоди від російських "планерних бомб".

На саміті НАТО минулого тижня союзники оголосили, що відправляють в Україну десятки нових систем протиповітряної оборони, зокрема щонайменше чотири батареї Patriot американського виробництва – найефективнішої системи для зупинки російських ракет. Ведуться переговори про те, щоб Ізраїль надав Україні до восьми власних батарей Patriot попереднього покоління, які йому більше не потрібні. Неминуча поставка F-16 з Нідерландів і Данії також має допомогти: ці винищувачі можуть відганяти російські бомбардувальники, що скидають планерні бомби. Було б також корисно, якби Байден пом'якшив американські правила, щоб дозволити Україні використовувати американські системи озброєнь для нанесення ударів по російських авіабазах.

Незважаючи на поліпшення перспектив для України, зауважує Макс Бут, мало надії на кардинальні зміни в конфлікті найближчим часом. путін чітко дав зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню: він каже, що росія не припинить бойові дії доти, доки Україна не відмовиться від будь-яких амбіцій щодо вступу до НАТО, не проведе "денацифікацію" (що означає зміну режиму) і не передасть всі чотири області, на які претендує росія (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку), хоча наразі жодна з них не перебуває під повним контролем російських збройних сил. Коротко кажучи, підкреслює Бут, путін все ще вимагає від України повної капітуляції.

"путін, – написала автору Каган, – здається, готовий нести жахливі втрати, аби тільки здобути незначні перемоги і не дати Україні відвоювати територію, намагаючись переконати Україну та її прихильників у тому, що війну неможливо виграти. Він намагається сформувати наше сприйняття, тому що не може рішуче змінити реальність".

Втім, як зазначає експерт, поки що путіну не дуже пощастило підірвати підтримку України з боку Заходу; на саміті НАТО минулого тижня члени Альянсу заявили, що Київ перебуває на "незворотному шляху" до членства в НАТО. Але все може змінитися, якщо, як зараз здається ймовірним, колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді – особливо тепер, коли він обрав сенатора Джей-Ді Венса (штат Огайо), провідного опонента американської допомоги Україні, своїм партнером у передвиборчій гонці.

Автор нагадує, що Трамп продовжує обіцяти закінчити війну ще до своєї інавгурації. Це, ймовірно, означає примусити Україну віддати більше території росії під загрозою припинення американської допомоги. Минулого тижня лідери НАТО зосередилися на "захисті від Трампа" Альянсу та його підтримці України, але для того, щоб Україна вижила, вона повинна продовжувати отримувати американську підтримку. Нинішній пакет допомоги закінчується до кінця року.

Якщо США залишать Україну, подальше просування росії буде неминучим; європейці просто не зможуть самостійно виробляти достатньо артилерійських снарядів та інших боєприпасів, щоб забезпечити українські сили. Однак, якщо Сполучені Штати продовжать надавати допомогу, Україна зможе утримувати свої позиції, залишаючись переважно в обороні, але використовуючи будь-які можливості, що можуть виникнути, для контрнаступу.

"Після року безвиході ситуація може виглядати інакше, і певна форма припинення вогню, формальна чи неформальна, може стати можливою", – написав Максу Буту колишній співробітник національної розвідки США у справах росії та Євразії Юджин Румер. За його словами, "канали зв'язку, які існують зараз, або неформальні домовленості можуть призвести до більш структурованого діалогу про щось більш формальне, наприклад, про справжнє припинення вогню. Тоді обидві сторони почнуть несамовито готуватися до наступної війни".

Автор наголошує, що заморожений конфлікт не є ідеальним сценарієм з будь-чиєї точки зору – найменше з точки зору українців, але на його думку, це краще, ніж перемога росії. І це ймовірний результат, якщо Трамп і його республіканці MAGA припинять допомогу Україні.

"Українці боролися так важко, так довго і так успішно, що для Сполучених Штатів відмовитися від них зараз було б однією з найбільш непрощенних помилок у довгій історії американської зовнішньої політики", – завершує Макс Бут свою колонку.

Джерело: Washington Post