Сполучені Штати наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу – Блінкен

Західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити росію заплатити за відновлення та реконструкцію України, переконаний Блінкен.

Сполучені Штати наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу.

Про це у Києві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

"Те, що путін зруйнував, росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати", - підкреслив дипломат.

Він також зазначив, що США працюють із партнерами по G7 над тим, щоб заморожені суверенні активи росії були використані для компенсації збитків, "які продовжує завдавати путін".

"G7 може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужний сигнал путіну, що час не на його боці", - акцентував Блінкен.

Глава держдепу нагадав, що понад три десятиліття український народ відстоює своє право "обрати шлях до демократії, до Європи, до Заходу".

"Саме за цей шлях проголосували мільйони українців з усіх регіонів країни у 1991 році. Саме за нього українці вийшли на Майдан 2004 року, а потім знову 2014-го. І саме тому ви так наполегливо чинили опір повномасштабному вторгненню путіна. Ваша рішучість написати майбутнє своєї нації – ось чому так багато людей по всьому світу надихаються вашою боротьбою", - сказав Блінкен.

Водночас він зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину росії".