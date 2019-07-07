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У ПА ОБСЄ ухвалили резолюцію проти "Турецького потоку" та "Північного потоку-2"

В документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав
У Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі прийняли резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік".
У ПА ОБСЄ ухвалили резолюцію проти "Турецького потоку" та "Північного потоку-2" Фото: gettyimages.com

Засідання транслювали на офіційному каналі ПА ОБСЄ на Youtube.

Зокрема, в документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", в резолюцію "Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ" парламентарія Рути Милюте була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдин заявив, що мова йде про зростання опори на одне джерело енергоресурсів, через що можуть постраждати їх партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що «Турецький потік» підвищить здатність РФ виявляти вплив на інші країни, а це може призвести до негативних наслідків.

Раніше Комітет з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією анексованого Криму, Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, що комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.

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07 07 2019 19:21
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