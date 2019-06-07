Комітет ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію про російську окупацію Криму

"Резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного й Азовського морів, незважаючи на шалений опір і галас росіян, схвалено"

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.

"Резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного й Азовського морів, незважаючи на шалений опір і галас росіян, схвалено", - повідомив народний депутат України, член постійної делегації України в ПА ОБСЄ Рефат Чубаров.

Він додав, що резолюцію підтримали 54 члени комітету, проти - 6, утрималися - 6.

Згідно з текстом, ПА ОБСЄ "знову заявляє про свою повну повагу суверенітету" й територіальної цілісності України "в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та морські райони". Крім того, асамблея засуджує незаконну анексію Криму Росією, закликає Росію вивести свої сили з території півострова та повернути його під контроль уряду України.

У тексті резолюції також сказано про все більшу мілітаризацію Азовського моря з боку Росії та всього Кримського півострова. До тексту включено заклик до Росії надавати медичну та юридичну допомогу українським морякам, заарештованим під час збройного захоплення українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Згідно з текстом, ПА ОБСЄ підтримує використання Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ безпілотників для спостереження за ситуацією в Азовському морі й Керченській протоці.

У тексті резолюції міститься заклик до повного виконання Мінських домовленостей.

Російська делегація виступила проти цієї резолюції.

Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.