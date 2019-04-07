ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської
"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - заявив заступник командувача штабу штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє "Громадське".
Він також зауважив, що українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.
"Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли", - пояснив генерал-майор.
Водночас, за його словами, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.
"Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", - заявив Бондар.
Ми не відійшли з позицій, а в якомусь сенсі їх покращили — заступник командувача штабу ООС
Нагадаємо, 26 червня у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових. Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої "ЛНР" прибрали найманців і "козаків", і замінили їх на кадрових військових РФ.
27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. У штабі ж розповіли про подальші дії в разі успішного розведення сил біля Станиці Луганської.
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