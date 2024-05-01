G7 домовилися зменшити залежність від російської атомної енергетики

Міністри енергетики G7 домовилися знижувати залежність від поставок продукції з рф для потреб ядерної енергетики.

Про це йдеться в комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань з росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу росії", - написано в документі.

Також G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок, міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.

Вчора ми повідомляли, що Міністри енергетики G7 домовилися про відмову від вугілля до 2035 року, але з певним застереженням.